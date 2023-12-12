https://ria.ru/20231212/oon-1915198591.html

Полянский объяснил, что будет с американским оружием на Украине

Полянский объяснил, что будет с американским оружием на Украине - РИА Новости, 12.12.2023

Полянский объяснил, что будет с американским оружием на Украине

Сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил во время визита в США, все оно будет либо перемолото российской армией, либо брошено, заявил на заседании... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:23

2023-12-12T00:23

2023-12-12T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий полянский

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ООН, 12 дек — РИА Новости. Сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил во время визита в США, все оно будет либо перемолото российской армией, либо брошено, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда Москвы при организации Дмитрий Полянский."Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты", — сказал дипломат.Зеленский накануне начал визит в Вашингтон. Во время первого выступления в военной академии он раскритиковал конгресс за проволочки с согласованием дальнейшей помощи Украине и снова стал выпрашивать оружие. Во вторник ему предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена и встречи с представителями конгресса.По словам Полянского, возможная передача оружия никак не повлияет на выполнение целей специальной военной операции, начатой для спасения жизней жителей ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификации Украины."Хочу вас заверить, что у этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. Ну, что тут поделать. Вы над этим концом много трудились и заслужили его именно таким. Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", — сказал зампостпреда, обращаясь к США и их партнерам в СБ ООН. Дипломат поинтересовался у западных коллег, кому они собираются поставлять боеприпасы, если "все меньше и меньше украинцев готовы умирать за антинародный режим Зеленского".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915197358.html

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915198281.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий полянский, джо байден, оон