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На Украине проводят обыски в центральном офисе "Киевстар", пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
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13:19 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/obyski-1915292829.html
На Украине проводят обыски в центральном офисе "Киевстар", пишут СМИ
На Украине проводят обыски в центральном офисе "Киевстар", пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
На Украине проводят обыски в центральном офисе "Киевстар", пишут СМИ
Обыски и изъятие документов проводятся в центральном офисе крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар", сообщает во вторник агентство УНН со ссылкой РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:19
2023-12-12T13:19
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Обыски и изъятие документов проводятся в центральном офисе крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар", сообщает во вторник агентство УНН со ссылкой на собственные источники. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в "Киевстаре". "В центральный офис компании вошли представители правоохранительных органов. В настоящее время ведутся следственные действия, в частности, проводятся обыски и изъятие документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. В агентстве добавили, что пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела проводятся обыски. Украинское издание "Экономическая правда" в начале октября сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара" и lifecell, которые контролируются российскими предпринимателями Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины. Позднее Шевченковский районный суд Киева изменил решение об аресте акций мобильных операторов "Киевстар" и lifecell, теперь он касается не всех корпоративных прав этих двух компаний, а лишь долей, контролируемых российскими бизнесменами. Ранее заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что "Киевстар", скорее всего, будет конфискован.
https://ria.ru/20231011/operator-1902144840.html
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в мире, украина, киев, михаил фридман, киевстар, петр авен, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Михаил Фридман, Киевстар, Петр Авен, Владимир Зеленский
На Украине проводят обыски в центральном офисе "Киевстар", пишут СМИ

УНН: обыски проводятся в центральном офисе оператора "Киевстар"

© РИА НовостиСайт украинского сотового оператора "Киевстар"
Сайт украинского сотового оператора Киевстар - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости
Сайт украинского сотового оператора "Киевстар". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Обыски и изъятие документов проводятся в центральном офисе крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар", сообщает во вторник агентство УНН со ссылкой на собственные источники.
Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в "Киевстаре".
«
"В центральный офис компании вошли представители правоохранительных органов. В настоящее время ведутся следственные действия, в частности, проводятся обыски и изъятие документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. В агентстве добавили, что пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела проводятся обыски.
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Ранее заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что "Киевстар", скорее всего, будет конфискован.
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