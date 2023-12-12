На Украине проводят обыски в центральном офисе "Киевстар", пишут СМИ
УНН: обыски проводятся в центральном офисе оператора "Киевстар"
Сайт украинского сотового оператора "Киевстар". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Обыски и изъятие документов проводятся в центральном офисе крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар", сообщает во вторник агентство УНН со ссылкой на собственные источники.
Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в "Киевстаре".
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"В центральный офис компании вошли представители правоохранительных органов. В настоящее время ведутся следственные действия, в частности, проводятся обыски и изъятие документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. В агентстве добавили, что пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела проводятся обыски.
Украинское издание "Экономическая правда" в начале октября сообщало, что украинским судом арестованы 100% акций "Киевстара" и lifecell, которые контролируются российскими предпринимателями Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым через нидерландскую компанию VEON Ltd., а также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными граждан Украины. Позднее Шевченковский районный суд Киева изменил решение об аресте акций мобильных операторов "Киевстар" и lifecell, теперь он касается не всех корпоративных прав этих двух компаний, а лишь долей, контролируемых российскими бизнесменами.
Ранее заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что "Киевстар", скорее всего, будет конфискован.