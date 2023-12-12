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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 12.12.2023 (обновлено: 17:48 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/obstrel-1915326912.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.12.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с начала суток, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:14
2023-12-12T17:48
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с начала суток, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 12.30 и 14.50 украинские военные выпустили еще по три таких же снаряда по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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донецк, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Кировского района Донецка. 12 декабря 2023
Последствия обстрела Кировского района Донецка. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Кировского района Донецка. 12 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с начала суток, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в 12.30 и 14.50 украинские военные выпустили еще по три таких же снаряда по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраина
 
 
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