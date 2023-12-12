https://ria.ru/20231212/obstrel-1915326912.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.12.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с начала суток, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:14

2023-12-12T15:14

2023-12-12T17:48

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 12 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с начала суток, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в 12.30 и 14.50 украинские военные выпустили еще по три таких же снаряда по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

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донецк, горловка, украина