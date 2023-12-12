https://ria.ru/20231212/obmanutye_dolschiki-1915402584.html

В Ивановской области в этом году закроют вопрос с обманутыми дольщиками

В Ивановской области в этом году закроют вопрос с обманутыми дольщиками - РИА Новости, 12.12.2023

В Ивановской области в этом году закроют вопрос с обманутыми дольщиками

В Ивановской области завершено строительство четырех домов для участников долевого строительства, дольщики еще 13 проблемных объектов получат компенсации за... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:56

2023-12-12T19:56

2023-12-12T19:56

ивановская область

ивановская область

общество

жилье

станислав воскресенский

обманутые дольщики в россии

компенсации

строительство

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ИВАНОВО, 12 дек – РИА Новости. В Ивановской области завершено строительство четырех домов для участников долевого строительства, дольщики еще 13 проблемных объектов получат компенсации за недостроенное жилье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Эти меры позволят закрыть вопрос по восстановлению прав обманутых дольщиков в Ивановской области. В 2017 году в Ивановской области было 2760 человек, чьи права как дольщиков нарушили. Сейчас их почти в шесть раз меньше, и по каждому долгострою выбран путь решения", – сказал собеседник агентства. По его словам, один из домов введен в эксплуатацию в августе текущего года, дольщикам уже передали ключи от квартир. Завершены строительные работы на улице Лежневской, пересечении улиц Красных Зорь и Менделеева, улице Зверева – к домам подведены необходимые инженерные коммуникации. Федеральный фонд развития территорий одобрил выплату компенсаций более 30 участникам долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на недавней встрече с жителями отметил, что решить проблему с восстановлением прав обманутых дольщиков удалось благодаря разноплановым механизмам и системному подходу. "Действительно, принято решение на уровне всей страны: дома либо достраиваются, либо, где это не имеет никакого смысла, где, к сожалению, людей, откровенно говоря, кинули даже на этапе фундамента, там осуществляются выплаты", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. Ранее компенсации также выплатили дольщикам восьми недостроев. В рамках областного законодательства с привлечением инвесторов в 2020-2021 годах восстановлены права еще 27 граждан – участников долевого строительства. По последнему проблемному объекту - дому №32 по улице 10-й Проезд в Иванове восстановление прав двух участников долевого строительства планируется с использованием региональных механизмов.

https://realty.ria.ru/20231208/dolschiki-1914563672.html

ивановская область

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ивановская область, общество, жилье, станислав воскресенский, обманутые дольщики в россии, компенсации, строительство