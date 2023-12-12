Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 12.12.2023 (обновлено: 09:29 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/nyu-york-1915204257.html
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 12.12.2023
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом
Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:01
2023-12-12T09:29
в мире
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915223754_0:104:2730:1640_1920x0_80_0_0_e4e91e704121648970f32269be63daf1.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC.По данным телеканала, угол шестиэтажного жилого здания частично обрушился, на месте работают срочные службы.Данных о жертвах пока не поступало. Спасатели ведут поиски тех, кто может находиться под завалами, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915080666.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915223754_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f12bf2e155c373a4bc8062b2158536b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом

В районе Бронкс в Нью-Йорке частично обрушилась жилая многоэтажка

© AP Photo / Joseph B. FrederickМесто обрушения шестиэтажного многоквартирного дома в Бронксе в Нью-Йорке. 12 ноября 2023
Место обрушения шестиэтажного многоквартирного дома в Бронксе в Нью-Йорке. 12 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Joseph B. Frederick
Место обрушения шестиэтажного многоквартирного дома в Бронксе в Нью-Йорке. 12 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC.
По данным телеканала, угол шестиэтажного жилого здания частично обрушился, на месте работают срочные службы.
Данных о жертвах пока не поступало.
Спасатели ведут поиски тех, кто может находиться под завалами, сообщает телеканал.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека
Вчера, 14:36
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала