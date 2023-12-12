https://ria.ru/20231212/nyu-york-1915204257.html
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 12.12.2023
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом
Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:01
2023-12-12T02:01
2023-12-12T09:29
в мире
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915223754_0:104:2730:1640_1920x0_80_0_0_e4e91e704121648970f32269be63daf1.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC.По данным телеканала, угол шестиэтажного жилого здания частично обрушился, на месте работают срочные службы.Данных о жертвах пока не поступало. Спасатели ведут поиски тех, кто может находиться под завалами, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915080666.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915223754_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f12bf2e155c373a4bc8062b2158536b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом
В районе Бронкс в Нью-Йорке частично обрушилась жилая многоэтажка
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC.
По данным телеканала, угол шестиэтажного жилого здания частично обрушился, на месте работают срочные службы.
Данных о жертвах пока не поступало.
Спасатели ведут поиски тех, кто может находиться под завалами, сообщает телеканал.
В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека