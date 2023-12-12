https://ria.ru/20231212/nyu-york-1915204257.html

В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом

В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 12.12.2023

В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом

Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:01

2023-12-12T02:01

2023-12-12T09:29

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает местное отделение телеканала ABC.По данным телеканала, угол шестиэтажного жилого здания частично обрушился, на месте работают срочные службы.Данных о жертвах пока не поступало. Спасатели ведут поиски тех, кто может находиться под завалами, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915080666.html

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в мире, нью-йорк (город)