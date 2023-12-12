https://ria.ru/20231212/neudachi-1915281628.html

Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков

Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2023

Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков

Многие неудачи Украины по поле боя ведут к "раскачиванию лодки" внутри страны и уменьшению там авторитета власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:44

2023-12-12T12:44

2023-12-12T12:44

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие неудачи Украины по поле боя ведут к "раскачиванию лодки" внутри страны и уменьшению там авторитета власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников". "Здесь, наверное, речь идет все-таки о такой долгосрочной перспективе. И, безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основании которой и делаются такие выводы. Но то, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли замена Зеленского способствовать переходу к дипломатическому урегулированию конфликта. Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, дмитрий песков, владимир зеленский