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Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/neudachi-1915281628.html
Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков
Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2023
Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков
Многие неудачи Украины по поле боя ведут к "раскачиванию лодки" внутри страны и уменьшению там авторитета власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:44
2023-12-12T12:44
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие неудачи Украины по поле боя ведут к "раскачиванию лодки" внутри страны и уменьшению там авторитета власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников". "Здесь, наверное, речь идет все-таки о такой долгосрочной перспективе. И, безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основании которой и делаются такие выводы. Но то, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли замена Зеленского способствовать переходу к дипломатическому урегулированию конфликта. Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.
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украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков

Песков: неудачи ВСУ раскачивают лодку на Украине и подрывают авторитет власти

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие неудачи Украины по поле боя ведут к "раскачиванию лодки" внутри страны и уменьшению там авторитета власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников".
"Здесь, наверное, речь идет все-таки о такой долгосрочной перспективе. И, безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основании которой и делаются такие выводы. Но то, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли замена Зеленского способствовать переходу к дипломатическому урегулированию конфликта.
Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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