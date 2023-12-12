Неудачи ВСУ ведут к раскачиванию лодки на Украине, заявил Песков
Песков: неудачи ВСУ раскачивают лодку на Украине и подрывают авторитет власти
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие неудачи Украины по поле боя ведут к "раскачиванию лодки" внутри страны и уменьшению там авторитета власти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени у Запада может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского, среди причин – его "бесконечное хамство", кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников".
"Здесь, наверное, речь идет все-таки о такой долгосрочной перспективе. И, безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основании которой и делаются такие выводы. Но то, что, конечно, многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли замена Зеленского способствовать переходу к дипломатическому урегулированию конфликта.
Как отметили в СВР, высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул Нарышкин.