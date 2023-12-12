https://ria.ru/20231212/nerpy-1915276006.html

Петербургский фонд показал, как загорают нерпы Крошик и Шлиссик

Петербургский фонд показал, как загорают нерпы Крошик и Шлиссик - РИА Новости, 12.12.2023

Петербургский фонд показал, как загорают нерпы Крошик и Шлиссик

Фонд друзей балтийской нерпы" опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две известные спасенные нерпы Крошик и Шлиссик "загорают"... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:35

2023-12-12T12:35

2023-12-12T16:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. "Фонд друзей балтийской нерпы" опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором две известные спасенные нерпы Крошик и Шлиссик "загорают" под обогревателем. "Крошик и Шлиссик отлеживаются на суше после морозных деньков, когда они ночевали и грелись в воде. Сейчас на улице стало теплее, и можно, обсушив шерстку, хорошенько выспаться под уютным обогревателем", — подписали ролик его авторы. В шутку они назвали это "Нерпино спа резорт". Пользователи в комментариях согласились с таким определением, отметив, что "курорт — высший класс". Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих "Фонда друзей балтийской нерпы", включающего карантинный и адаптационный блоки, а также уличные бассейны, состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра более 130 нерп и тюленей спасли и вернули в дикую природу. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20231130/nerpy-1912851794.html

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Дарья Буймова

общество, россия, фонд друзей балтийской нерпы, санкт-петербург, репино