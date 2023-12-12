https://ria.ru/20231212/natsyk_dorzhu-1915188166.html

Лама Тувы: хотим построить реабилитационный центр для участников СВО

Лама Тувы: хотим построить реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 12.12.2023

Лама Тувы: хотим построить реабилитационный центр для участников СВО

Буддийская жизнь активно развивается в Туве в последнее время. О строительстве и реставрации уникальных храмов Кызыла, связанных с именем Далай-ламы, о планах... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:00

2023-12-12T10:00

2023-12-12T15:07

интервью

республика тыва

общество

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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буддизм

религия

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Буддийская жизнь активно развивается в Туве в последнее время. О строительстве и реставрации уникальных храмов Кызыла, связанных с именем Далай-ламы, о планах по созданию новых центров для духовной поддержки и помощи населению, в том числе участников СВО и членов их семей, об исцелении детей и взрослых от зависимостей и об отношении к искусственному интеллекту в интервью РИА Новости рассказал Камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар).— Досточтимый Камбы-лама, весной этого года в Кызыле открылся буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг, на том самом месте, которое более 30 лет назад благословил Далай-лама XIV. Но в столице Тувы есть и еще один храм, связанный с его именем. Как планируете развивать эти святые для буддистов места?— Монастырь Тубтен Шедруб Линг был построен Культурным фондом имени Кужугета Шойгу на священном для всех буддистов месте. В дальнейшем планируется построить рядом с монастырем общежитие для монахов и учеников обители, а также центр восточной медицины для всех жителей республики. Его Святейшество Далай-лама, когда приезжал в Туву в 1992 году, освятил два места: одно – где возведен монастырь Тубтен Шедруб Линг, и второе – на правом берегу Енисея, где был построен небольшой деревянный хурээ (храм) Тубтен Чойхорлинг. Имя ему дал Далай-лама. В этом году храм вместе с землей были переданы в наше управление.— В каком состоянии вам передан этот храм, требуются реставрационные работы?— Храм деревянный — и он уже начал разрушаться, пока не использовался. Мы проводим там ремонтные и реставрационные работы.— Сколько времени они займут?— Планируем отремонтировать его в 2024 году. Кстати, в следующем году мы будем отмечать юбилей: 95-летие основания института Бандидо Хамбы — ламы Урянхайского духовенства (современное название института Камбы-ламы Тувы принято съездом тувинского духовества в 1923 году — ред.).— Рядом с хурээ, по открытой информации, расположено воинское подразделение, важно ли это соседство и чем?— Да, рядом с этим храмом находится воинская часть 55-й отдельной мотострелковой бригады. И военнослужащие смогут совершать молебны и обряды в хурээ, когда мы его отреставрируем. Безусловно, это очень важно для верующих, для духовной, моральной поддержки военнослужащих и членов их семей. Также мы планируем построить рядом реабилитационный центр для участников СВО, чтобы наши воины могли там восстанавливать свои духовные и физические силы.— Тувинские ламы ездят в зону СВО?— Конечно, ездят и поддерживают бойцов духовно. Один лама постоянно находится с 55-й бригадой, проводит обряды, читает молитвы с воинами.— Религиозные деятели и прихожане оказывают какую-либо еще помощь военнослужащим, нуждающимся?— Да, недавно ламы собрали деньги и купили машину, мы ее усовершенствовали для лучшей проходимости и отправили нашим воинам автопоездом. В республике каждый район предоставил фронту машину. Люди собирают гуманитарную помощь – то, что необходимо.Еще постоянно обереги отправляем, их всегда ребята просят. Мы их делаем вместе с волонтерами, потом освящаем. Оберег очень хорошо помогает.— Меняется ли численность прихожан буддийских храмов в последнее время, по вашим наблюдениям, растет ли?— Да, особенно за последние два года. Каждый человек сейчас переживает за близких, за тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Люди приходят помолиться за них, мы даем совет, как это правильно делать. У каждого человека свои проблемы, и к каждому нужен свой подход, чтобы успокоить его тревоги. Самое главное, чтобы люди молились.— У вас есть какие-то особые молитвы за военнослужащих?— Каждый месяц 29 числа по лунному календарю совершаем обряд в защиту наших ребят. В храме Цеченлинг в Кызыле каждый день в девять утра проводим молебен для военнослужащих и их родственников, что бы им были дарованы благоприятные условия.— Как у буддистов складываются отношения с представителями других конфессий в Туве?— У нас в Туве живут в основном буддисты и православные. И у нас прекрасные отношения! Мы встречаемся по службе, на совещаниях в Общественной палате, студентам вместе лекции читаем, если форумы какие-то проходят религиозные, каждый представляет свою конфессию. Главное, что нет никаких противоречий, полное взаимоуважение. Без уважения трудно найти контакт.— При монастыре Тубтен Шедруб Линг вы оказываете духовную помощь алко- и наркозависимым, много людей к вам обращается, удается ли помочь?— С алко-наркозависимыми мы общаемся по четвергам, даем наставления, каждый раз приходит человек 15-20. Методы традиционной буддийской медицины и духовные практики могут помочь в лечении заболеваний психики, алкоголизма, наркозависимости, в решении психологических проблем, с которыми люди сегодня сталкиваются под воздействием стрессов. Если это кармическая болезнь, лекарствами очень сложно помочь. В этом случае помогают обряды, нужно очистить чакры, и тогда человек выздоравливает. Мы стараемся, чтобы в будущем человек принял обет мирянина — не пить, чтобы духовно-нравственным стал. Чтобы человек ценил свою жизнь и то, что имеет, любил свою семью, свою страну. Чудо, которое человек творит сам, — это духовное очищение.— Одна из проблем, сильно отвлекающая от духовных изысканий, и не только молодежь, — это тотальная зависимость от гаджетов, социальных сетей, игр. Вы много времени проводите в телефоне?— Да, достаточно, но я не зависим от этого. Например, если мне необходимы какие-то статьи или иная информация, то я смотрю в интернет, читаю. Основное, что мы говорим нашей молодежи, детям, которые очень зависимы от гаджетов, социальных сетей и компьютерных игр, что информацию для учебы нужно брать из интернета, но надо уметь и абстрагироваться от него. Мы не можем заставить человека не пользоваться телефоном и компьютером, но мы говорим о том, что важно распределить полноценно время, чтобы не тратить его впустую.— Сегодня много говорят об искусственном интеллекте: способен ли виртуальный разум сравниться с человеческим, не отдаляет ли технический прогресс нас от истинного пути к пробуждению, свету?— Я считаю, что искусственный интеллект никогда не заменит человека: у него же нет души, а без души невозможно никакое творчество, если речь идет о чем-то серьезном. Главное — уметь правильно пользоваться ИИ себе во благо. Когда роботов поставили на службу человеку, многие тоже высказывали опасения, но сегодня роботы работают на конвейерах, пылесосят нам квартиры, чего только не делают. Они облегчают человеку жизнь, а человек как был, так и есть – венец творения.

https://ria.ru/20230927/tuva-1899164523.html

https://ria.ru/20230915/buddiyskaya-1896604447.html

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914791301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, республика тыва, общество, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), монастыри, буддизм