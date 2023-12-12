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В МВФ заявили о нейтралитете в отношении замороженных активов России - РИА Новости, 12.12.2023
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01:06 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/mvf-1915201220.html
В МВФ заявили о нейтралитете в отношении замороженных активов России
В МВФ заявили о нейтралитете в отношении замороженных активов России - РИА Новости, 12.12.2023
В МВФ заявили о нейтралитете в отношении замороженных активов России
Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов и осознает риски таких инициатив,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:06
2023-12-12T01:06
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов и осознает риски таких инициатив, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей. "Мы внимательно следим за дебатами о возможном использовании российских замороженных активов. Мы понимаем логику. МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы", - сказал он на брифинге. Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей сказал, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.
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в мире, мвф, украина
В мире, МВФ, Украина
В МВФ заявили о нейтралитете в отношении замороженных активов России

Грей: МВФ сохраняет нейтралитет в вопросе замороженных активов России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в дискуссии о возможном использовании российских замороженных активов и осознает риски таких инициатив, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.
«
"Мы внимательно следим за дебатами о возможном использовании российских замороженных активов. Мы понимаем логику. МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы", - сказал он на брифинге.
Западные страны изучают возможность использования заблокированных российских частных и суверенных активов или доходов от них для поддержки Украины. Грей сказал, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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