https://ria.ru/20231212/murmansk-1915389642.html

Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году

Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2023

Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году

Три новых досуговых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ", где семьи с детьми смогут проводить свободное время, откроют в Мурманской области в следующем году, рассказал... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:51

2023-12-12T18:51

2023-12-12T18:53

мурманская область

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североморск

андрей чибис

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МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Три новых досуговых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ", где семьи с детьми смогут проводить свободное время, откроют в Мурманской области в следующем году, рассказал губернатор региона Андрей Чибис на пресс-конференции. "В 2024 году в Мурманской области появятся три новых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ"… Кроме того, мы обсуждаем внедрение дополнительных мер, призванных не только поддерживать северян с детьми, но и стимулировать рождаемость. В будущем году, думаю, мы сможем анонсировать новые программы", - сказал Чибис. Первое пространство "СОПКИ.СЕМЬЯ" было открыто в Мурманске в сентябре этого года. На сегодняшний день в регионе работают уже три таких центра, объединенных единой концепцией, подходом к реализации и названием. Основная задача пространств, которые создаются в рамках реализации регионального стратегического плана "На Севере – жить", - организовать интересный досуг для заполярных семей с детьми, а также дать возможность им и парам, которые только планируют рождение ребенка, получить квалифицированную консультацию специалистов разных сфер в неформальной обстановке, пояснили в пресс-службе правительства региона. Наряду с единой концепцией пространства объединяет и единый подход к оснащению. В каждом центре есть пеленальные столики, манежи, игровые и развивающие комплексы, чтобы в них было комфортно мамам даже с самыми маленькими детьми. Также созданы условия для проведения не только групповых занятий и мероприятий, но и индивидуальных консультаций с экспертами разных сфер. Новые точки притяжения уже открыты на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном. В Мурманске за два месяца работы уже провели более 50 мероприятий, участниками которых стали почти две тысячи человек.

https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915190786.html

https://ria.ru/20231211/murmansk-1915053903.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманск, мурманская область, североморск, андрей чибис