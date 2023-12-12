Рейтинг@Mail.ru
Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
 
18:51 12.12.2023 (обновлено: 18:53 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/murmansk-1915389642.html
Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году
Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2023
Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году
Три новых досуговых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ", где семьи с детьми смогут проводить свободное время, откроют в Мурманской области в следующем году, рассказал... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:51
2023-12-12T18:53
мурманская область
общество
мурманск
мурманская область
североморск
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91770/01/917700103_0:450:2756:2000_1920x0_80_0_0_390951e6db42e97be02292d74fbbb52a.jpg
МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Три новых досуговых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ", где семьи с детьми смогут проводить свободное время, откроют в Мурманской области в следующем году, рассказал губернатор региона Андрей Чибис на пресс-конференции. "В 2024 году в Мурманской области появятся три новых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ"… Кроме того, мы обсуждаем внедрение дополнительных мер, призванных не только поддерживать северян с детьми, но и стимулировать рождаемость. В будущем году, думаю, мы сможем анонсировать новые программы", - сказал Чибис. Первое пространство "СОПКИ.СЕМЬЯ" было открыто в Мурманске в сентябре этого года. На сегодняшний день в регионе работают уже три таких центра, объединенных единой концепцией, подходом к реализации и названием. Основная задача пространств, которые создаются в рамках реализации регионального стратегического плана "На Севере – жить", - организовать интересный досуг для заполярных семей с детьми, а также дать возможность им и парам, которые только планируют рождение ребенка, получить квалифицированную консультацию специалистов разных сфер в неформальной обстановке, пояснили в пресс-службе правительства региона. Наряду с единой концепцией пространства объединяет и единый подход к оснащению. В каждом центре есть пеленальные столики, манежи, игровые и развивающие комплексы, чтобы в них было комфортно мамам даже с самыми маленькими детьми. Также созданы условия для проведения не только групповых занятий и мероприятий, но и индивидуальных консультаций с экспертами разных сфер. Новые точки притяжения уже открыты на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном. В Мурманске за два месяца работы уже провели более 50 мероприятий, участниками которых стали почти две тысячи человек.
https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915190786.html
https://ria.ru/20231211/murmansk-1915053903.html
мурманск
мурманская область
североморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91770/01/917700103_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_8a8c34c04cb3416d69c2130cbce6798d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманск, мурманская область, североморск, андрей чибис
Мурманская область, Общество, Мурманск, Мурманская область, Североморск, Андрей Чибис

Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкПолярная ночь в Мурманске
Полярная ночь в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Полярная ночь в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Три новых досуговых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ", где семьи с детьми смогут проводить свободное время, откроют в Мурманской области в следующем году, рассказал губернатор региона Андрей Чибис на пресс-конференции.
«
"В 2024 году в Мурманской области появятся три новых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ"… Кроме того, мы обсуждаем внедрение дополнительных мер, призванных не только поддерживать северян с детьми, но и стимулировать рождаемость. В будущем году, думаю, мы сможем анонсировать новые программы", - сказал Чибис.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры
Вчера, 22:28
Первое пространство "СОПКИ.СЕМЬЯ" было открыто в Мурманске в сентябре этого года. На сегодняшний день в регионе работают уже три таких центра, объединенных единой концепцией, подходом к реализации и названием. Основная задача пространств, которые создаются в рамках реализации регионального стратегического плана "На Севере – жить", - организовать интересный досуг для заполярных семей с детьми, а также дать возможность им и парам, которые только планируют рождение ребенка, получить квалифицированную консультацию специалистов разных сфер в неформальной обстановке, пояснили в пресс-службе правительства региона.
Наряду с единой концепцией пространства объединяет и единый подход к оснащению. В каждом центре есть пеленальные столики, манежи, игровые и развивающие комплексы, чтобы в них было комфортно мамам даже с самыми маленькими детьми. Также созданы условия для проведения не только групповых занятий и мероприятий, но и индивидуальных консультаций с экспертами разных сфер.
Новые точки притяжения уже открыты на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном. В Мурманске за два месяца работы уже провели более 50 мероприятий, участниками которых стали почти две тысячи человек.
Вид на Мурманск - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Мурманск претендует на звание молодежной столицы России - 2024
Вчера, 13:17
 
Мурманская областьОбществоМурманскМурманская областьСевероморскАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала