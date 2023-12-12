Три пространства "СОПКИ.СЕМЬЯ" откроются в Мурманской области в 2024 году
Полярная ночь в Мурманске. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Три новых досуговых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ", где семьи с детьми смогут проводить свободное время, откроют в Мурманской области в следующем году, рассказал губернатор региона Андрей Чибис на пресс-конференции.
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"В 2024 году в Мурманской области появятся три новых центра "СОПКИ.СЕМЬЯ"… Кроме того, мы обсуждаем внедрение дополнительных мер, призванных не только поддерживать северян с детьми, но и стимулировать рождаемость. В будущем году, думаю, мы сможем анонсировать новые программы", - сказал Чибис.
Первое пространство "СОПКИ.СЕМЬЯ" было открыто в Мурманске в сентябре этого года. На сегодняшний день в регионе работают уже три таких центра, объединенных единой концепцией, подходом к реализации и названием. Основная задача пространств, которые создаются в рамках реализации регионального стратегического плана "На Севере – жить", - организовать интересный досуг для заполярных семей с детьми, а также дать возможность им и парам, которые только планируют рождение ребенка, получить квалифицированную консультацию специалистов разных сфер в неформальной обстановке, пояснили в пресс-службе правительства региона.
Наряду с единой концепцией пространства объединяет и единый подход к оснащению. В каждом центре есть пеленальные столики, манежи, игровые и развивающие комплексы, чтобы в них было комфортно мамам даже с самыми маленькими детьми. Также созданы условия для проведения не только групповых занятий и мероприятий, но и индивидуальных консультаций с экспертами разных сфер.
Новые точки притяжения уже открыты на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном. В Мурманске за два месяца работы уже провели более 50 мероприятий, участниками которых стали почти две тысячи человек.