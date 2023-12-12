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Рухнет мост. В Раде пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве - РИА Новости, 12.12.2023
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03:06 12.12.2023 (обновлено: 14:25 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/most-1915207074.html
Рухнет мост. В Раде пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве
Рухнет мост. В Раде пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве - РИА Новости, 12.12.2023
Рухнет мост. В Раде пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве
Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T03:06
2023-12-12T14:25
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро, предупредив, что "следующим" будет расположенный в Киеве мост Патона."Послушал одну молодую "экспертшу" по мостам и метро от КГГА (Киевской горадминистрации. — Прим. ред.). Я наконец-то понял: во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным. — Прим. ред.) заводом "Энергия" виноваты те, кто их построил!" — написал депутат в соцсетях.Как сыронизировал Кучеренко, от метро и ТЭЦ с теплотрассами "одна головная боль"."N.B. Следующим будет мост Патона", — предупредил парламентарий.В пятницу власти Киева объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, на такой шаг пришлось пойти из-за разгерметизации тоннеля и появления трещин в его стенах, что привело к подтоплению.Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его словам, одна из версий — некачественная работа генерального подрядчика, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, а за оправой тоннеля находится вода.Летом Министерство инфраструктуры Украины заявило, что два больших моста в Киеве — мост Метро и мост Патона — находятся в аварийном состоянии.
https://ria.ru/20231211/kiev-1915046707.html
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в мире, киев, украина, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
Рухнет мост. В Раде пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве

Депутат Рады Кучеренко: следующим после аварии в метро Киева станет мост Патона

CC BY-SA 4.0 / Віктор Полянко / Міст ім. Є. О. ПатонаМост Патона в Киеве
Мост Патона в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Віктор Полянко / Міст ім. Є. О. Патона
Мост Патона в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко высмеял объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам города на фоне подтопления метро, предупредив, что "следующим" будет расположенный в Киеве мост Патона.
"Послушал одну молодую "экспертшу" по мостам и метро от КГГА (Киевской горадминистрации. — Прим. ред.). Я наконец-то понял: во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и (мусоросжигательным. — Прим. ред.) заводом "Энергия" виноваты те, кто их построил!" — написал депутат в соцсетях.
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После закрытия шести станций метро в Киеве на входах образовались очереди
Вчера, 12:44
Как сыронизировал Кучеренко, от метро и ТЭЦ с теплотрассами "одна головная боль".
"N.B. Следующим будет мост Патона", — предупредил парламентарий.
В пятницу власти Киева объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, на такой шаг пришлось пойти из-за разгерметизации тоннеля и появления трещин в его стенах, что привело к подтоплению.
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его словам, одна из версий — некачественная работа генерального подрядчика, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, а за оправой тоннеля находится вода.
Летом Министерство инфраструктуры Украины заявило, что два больших моста в Киеве — мост Метро и мост Патона — находятся в аварийном состоянии.
Виталий Кличко в эфире Киев24
Виталия Кличко "заклинило" в прямом эфире во время беседы с журналистом
10 декабря, 03:23
 
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