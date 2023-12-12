https://ria.ru/20231212/molniya-1915403244.html

Молния, ударившая по школе в Конго, убила пять и ранила 13 детей

Молния, ударившая по школе в Конго, убила пять и ранила 13 детей - РИА Новости, 12.12.2023

Молния, ударившая по школе в Конго, убила пять и ранила 13 детей

Пять детей погибли и более десяти пострадали в результате удара молнии по школе на северо-востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Франс... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:02

2023-12-12T20:02

2023-12-12T20:02

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пять детей погибли и более десяти пострадали в результате удара молнии по школе на северо-востоке Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. Глава администрации территории на юге провинции Итури сообщил, что молния ударила в здание начальной школы в деревне Букиринги около 09.00 (10.00 мск) во время дождя, когда дети убирались в классе. "Пять учеников, две девочки и три мальчика, погибли мгновенно", - сказал чиновник, добавив, что еще 13 детей получили ранения и были госпитализированы. Погибшие и пострадавшие школьники были в возрасте от пяти до 13 лет. В другой восточной провинции Южное Киву, как сообщает радио Okapi, в этот же день жертвами ливней и вызванного ими оползня стали 15 человек.

https://ria.ru/20231116/kolumbiya-1909855889.html

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в мире, демократическая республика конго