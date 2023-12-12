Рейтинг@Mail.ru
Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 12.12.2023 (обновлено: 15:20 12.12.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231212/mizulina-1915327697.html
Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина
Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина - РИА Новости, 12.12.2023
Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина
Ограничений видеохостинга Youtube в России не ожидается, российских аналогов ему пока нет, заявила журналистам глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:16
2023-12-12T15:20
россия
youtube
общество
нижний новгород
украина
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Ограничений видеохостинга Youtube в России не ожидается, российских аналогов ему пока нет, заявила журналистам глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Член Общественной палаты РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина во вторник в Нижнем Новгороде провела встречу со студентами, на которой обсудила проблемы профилактики идеологии экстремизма и терроризма, а также вопросы информационной безопасности."Если говорить о видеохостинге YouTube, ...эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет. Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос студентов о возможности введения ограничений на использование видеохостинга.Она отметила, что YouTube, отказавшись от рекламы, при поиске по контенту предлагает рекомендации, среди которых, в частности, есть "видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране".Мизулина назвала это "жёсткой манипуляцией со стороны YouTube"."Но аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода", - резюмировала глава "Лиги безопасного интернета".
https://ria.ru/20231130/tsenzura-1913005424.html
https://ria.ru/20231204/mts-1913580291.html
россия
нижний новгород
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3e0d133e282da3db81823da5aafc7d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, youtube, общество, нижний новгород, украина, лига безопасного интернета
Россия, YouTube, Общество, Нижний Новгород, Украина, Лига безопасного интернета
Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина

Мизулина: аналогов YouTube в России пока нет и в ближайшее время не появится

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Depositphotos.com / ibphoto
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Ограничений видеохостинга Youtube в России не ожидается, российских аналогов ему пока нет, заявила журналистам глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
Член Общественной палаты РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина во вторник в Нижнем Новгороде провела встречу со студентами, на которой обсудила проблемы профилактики идеологии экстремизма и терроризма, а также вопросы информационной безопасности.
«
"Если говорить о видеохостинге YouTube, ...эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет. Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос студентов о возможности введения ограничений на использование видеохостинга.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Юридический комитет конгресса уличил офис Байдена в цензурировании YouTube
30 ноября, 19:18
Она отметила, что YouTube, отказавшись от рекламы, при поиске по контенту предлагает рекомендации, среди которых, в частности, есть "видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране".
Мизулина назвала это "жёсткой манипуляцией со стороны YouTube".
"Но аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода", - резюмировала глава "Лиги безопасного интернета".
Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
МТС тестирует аналог YouTube
4 декабря, 11:36
 
РоссияYouTubeОбществоНижний НовгородУкраинаЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала