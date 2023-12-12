https://ria.ru/20231212/mizulina-1915327697.html

Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина

Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина - РИА Новости, 12.12.2023

Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина

Ограничений видеохостинга Youtube в России не ожидается, российских аналогов ему пока нет, заявила журналистам глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:16

2023-12-12T15:16

2023-12-12T15:20

россия

youtube

общество

нижний новгород

украина

лига безопасного интернета

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Ограничений видеохостинга Youtube в России не ожидается, российских аналогов ему пока нет, заявила журналистам глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.Член Общественной палаты РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина во вторник в Нижнем Новгороде провела встречу со студентами, на которой обсудила проблемы профилактики идеологии экстремизма и терроризма, а также вопросы информационной безопасности."Если говорить о видеохостинге YouTube, ...эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет. Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос студентов о возможности введения ограничений на использование видеохостинга.Она отметила, что YouTube, отказавшись от рекламы, при поиске по контенту предлагает рекомендации, среди которых, в частности, есть "видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране".Мизулина назвала это "жёсткой манипуляцией со стороны YouTube"."Но аналогов пока у нас нет и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода", - резюмировала глава "Лиги безопасного интернета".

https://ria.ru/20231130/tsenzura-1913005424.html

https://ria.ru/20231204/mts-1913580291.html

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россия, youtube, общество, нижний новгород, украина, лига безопасного интернета