https://ria.ru/20231212/minometchiki-1915208979.html

Минометчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении

Минометчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.12.2023

Минометчики ЗВО уничтожили разведгруппу ВСУ на Купянском направлении

Расчеты 120-миллиметровых минометов 2С12 "Сани" группировки войск "Запад" уничтожили украинскую разведывательную группу, которая была выявлена вблизи от позиции РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:12

2023-12-12T04:12

2023-12-12T04:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Расчеты 120-миллиметровых минометов 2С12 "Сани" группировки войск "Запад" уничтожили украинскую разведывательную группу, которая была выявлена вблизи от позиции российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Операторы БПЛА в ночное время суток выявили на Купянском направлении передвигающуюся вблизи позиций российской пехоты разведывательную группу ВСУ, после чего передали координаты целей минометным расчетам. "Благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА, своевременной и точной работе расчетов минометов "Сани" разведывательная группа ВСУ была полностью уничтожена", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава минометного подразделения.

https://ria.ru/20231212/desantniki-1915208857.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины