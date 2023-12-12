https://ria.ru/20231212/mikroavtobus-1915353722.html

Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами

Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами - РИА Новости, 12.12.2023

Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами

Микроавтобус, в котором находились иностранные граждане, загорелся ночью под Калининградом, сообщили РИА Новости в региональном УВД. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:55

2023-12-12T16:55

2023-12-12T16:55

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калининград

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КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились иностранные граждане, загорелся ночью под Калининградом, сообщили РИА Новости в региональном УВД. "Автобус был с иностранными номерами, не туристический. По словам водителя, они двигались, у них самовозгорание произошло - огонь появился под печкой. Никто не пострадал. В настоящее время полиция начала проверку", - заявили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, водитель сначала пытался сам потушить микроавтобус. "Водитель почувствовал запах горящей проводки, остановился, высадил всех пассажиров, отвел на безопасное расстояние и решил взять огнетушитель. Но, увидел, что машина в районе руля начала гореть. И до приезда пожарных она уже полыхала", - сказал собеседник агентства. По информации полиции, иностранные граждане уехали с места ЧП сами и, вероятно, находятся в гостинице.

https://ria.ru/20231211/lexus-1915194736.html

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происшествия, калининград, авто