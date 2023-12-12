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Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами - РИА Новости, 12.12.2023
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16:55 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/mikroavtobus-1915353722.html
Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами
Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами - РИА Новости, 12.12.2023
Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами
Микроавтобус, в котором находились иностранные граждане, загорелся ночью под Калининградом, сообщили РИА Новости в региональном УВД. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:55
2023-12-12T16:55
происшествия
калининград
авто
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились иностранные граждане, загорелся ночью под Калининградом, сообщили РИА Новости в региональном УВД. "Автобус был с иностранными номерами, не туристический. По словам водителя, они двигались, у них самовозгорание произошло - огонь появился под печкой. Никто не пострадал. В настоящее время полиция начала проверку", - заявили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, водитель сначала пытался сам потушить микроавтобус. "Водитель почувствовал запах горящей проводки, остановился, высадил всех пассажиров, отвел на безопасное расстояние и решил взять огнетушитель. Но, увидел, что машина в районе руля начала гореть. И до приезда пожарных она уже полыхала", - сказал собеседник агентства. По информации полиции, иностранные граждане уехали с места ЧП сами и, вероятно, находятся в гостинице.
https://ria.ru/20231211/lexus-1915194736.html
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происшествия, калининград, авто
Происшествия, Калининград, Авто
Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранцами

Под Калининградом ночью загорелся микроавтобус с иностранными гражданами

© Кадр видео из соцсетейМесто возгорания микроавтобуса на трассе под Калининградом
Место возгорания микроавтобуса на трассе под Калининградом
© Кадр видео из соцсетей
Место возгорания микроавтобуса на трассе под Калининградом
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Микроавтобус, в котором находились иностранные граждане, загорелся ночью под Калининградом, сообщили РИА Новости в региональном УВД.
«
"Автобус был с иностранными номерами, не туристический. По словам водителя, они двигались, у них самовозгорание произошло - огонь появился под печкой. Никто не пострадал. В настоящее время полиция начала проверку", - заявили в пресс-службе.
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Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, водитель сначала пытался сам потушить микроавтобус.
«
"Водитель почувствовал запах горящей проводки, остановился, высадил всех пассажиров, отвел на безопасное расстояние и решил взять огнетушитель. Но, увидел, что машина в районе руля начала гореть. И до приезда пожарных она уже полыхала", - сказал собеседник агентства.
По информации полиции, иностранные граждане уехали с места ЧП сами и, вероятно, находятся в гостинице.
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