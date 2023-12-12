https://ria.ru/20231212/mid-1915322131.html
МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой
МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой - РИА Новости, 12.12.2023
МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой
Новый пакет американской военной помощи Украине в 175 миллионов долларов - настоящая преступная схема по выводу денег, но она не может работать бесконечно,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:53
2023-12-12T14:53
2023-12-12T15:28
россия
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вашингтон (штат)
мария захарова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине в 175 миллионов долларов - настоящая преступная схема по выводу денег, но она не может работать бесконечно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.США ранее выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования."Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около 113 миллиардов долларов. Половина из них пошла на военные нужды, остальные - на поддержку правительства и экономики Украины, но это только как официально заявляют в Вашингтоне. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она, учитывая, что она практически была легализована администрацией (Джо) Байдена, не может работать бесконечно" - сказала Захарова на брифинге.
https://radiosputnik.ru/20231211/sanktsii-1915053109.html
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россия, сша, украина, в мире, вашингтон (штат), мария захарова
Россия, США, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Мария Захарова
МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой
МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой