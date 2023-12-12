https://ria.ru/20231212/mazurov-1915318726.html

Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения

Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения - РИА Новости, 12.12.2023

Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения

Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:43

2023-12-12T14:43

2023-12-12T14:51

москва

сбербанк россии

антипинский нпз

происшествия

россия

дмитрий мазуров

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья Юлия Окунева. Другой фигурант Александр Курилов получил 8 лет колонии.Кроме того, суд обязал Мазурова возместить Сбербанку ущерб в размере свыше 21 миллиарда рублей, а Антипинскому НПЗ — более 1,7 миллиарда рублей. Пострадавшей девушке каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей. Всего по делу заявлено три иска. От Сбербанка - на почти 12 миллиардов рублей и 100 миллионов долларов, от Антипинского НПЗ - на 1,7 миллиарда рублей, от потерпевшей, на которую, по версии следствия, напали по приказу Мазурова, - на 9 миллионов рублей. Мазурову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка и АО "Антипинский НПЗ", оформив документы на получение невозвратных кредитов и заключив подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.Антипинский НПЗ был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Впоследствии группа лишилась всех ключевых активов, в том числе Антипинского НПЗ в мае 2019 года. Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока". Ущерб, причиненный Сбербанку, следствие оценило в 100 миллионов долларов и почти 12 миллиардов рублей, Антипинскому НПЗ - 1,7 миллиарда рублей.Кроме того, как выяснило следствие, Курилов по распоряжению Мазурова напал на девушку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый поток". Курилов также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

https://ria.ru/20231204/abyzov-1913752669.html

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москва

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Кирилл Волков

москва, сбербанк россии, антипинский нпз, происшествия, россия, дмитрий мазуров