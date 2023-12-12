https://ria.ru/20231212/mazurov-1915318726.html
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения - РИА Новости, 12.12.2023
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:43
2023-12-12T14:43
2023-12-12T14:51
москва
сбербанк россии
антипинский нпз
происшествия
россия
дмитрий мазуров
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья Юлия Окунева. Другой фигурант Александр Курилов получил 8 лет колонии.Кроме того, суд обязал Мазурова возместить Сбербанку ущерб в размере свыше 21 миллиарда рублей, а Антипинскому НПЗ — более 1,7 миллиарда рублей. Пострадавшей девушке каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей. Всего по делу заявлено три иска. От Сбербанка - на почти 12 миллиардов рублей и 100 миллионов долларов, от Антипинского НПЗ - на 1,7 миллиарда рублей, от потерпевшей, на которую, по версии следствия, напали по приказу Мазурова, - на 9 миллионов рублей. Мазурову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка и АО "Антипинский НПЗ", оформив документы на получение невозвратных кредитов и заключив подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.Антипинский НПЗ был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Впоследствии группа лишилась всех ключевых активов, в том числе Антипинского НПЗ в мае 2019 года. Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока". Ущерб, причиненный Сбербанку, следствие оценило в 100 миллионов долларов и почти 12 миллиардов рублей, Антипинскому НПЗ - 1,7 миллиарда рублей.Кроме того, как выяснило следствие, Курилов по распоряжению Мазурова напал на девушку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый поток". Курилов также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
https://ria.ru/20231204/abyzov-1913752669.html
https://ria.ru/20231002/bankir-1899994401.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, сбербанк россии, антипинский нпз, происшествия, россия, дмитрий мазуров
Москва, Сбербанк России, Антипинский НПЗ, Происшествия, Россия, Дмитрий Мазуров
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
Суд приговорил основателя "Нового потока" Мазурова к десяти годам за хищения
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья Юлия Окунева. Другой фигурант Александр Курилов получил 8 лет колонии.
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Кроме того, суд обязал Мазурова возместить Сбербанку ущерб в размере свыше 21 миллиарда рублей, а Антипинскому НПЗ — более 1,7 миллиарда рублей. Пострадавшей девушке каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей. Всего по делу заявлено три иска. От Сбербанка - на почти 12 миллиардов рублей и 100 миллионов долларов, от Антипинского НПЗ - на 1,7 миллиарда рублей, от потерпевшей, на которую, по версии следствия, напали по приказу Мазурова, - на 9 миллионов рублей.
Мазурову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка
и АО "Антипинский НПЗ
", оформив документы на получение невозвратных кредитов и заключив подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.
Антипинский НПЗ был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Впоследствии группа лишилась всех ключевых активов, в том числе Антипинского НПЗ в мае 2019 года. Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока". Ущерб, причиненный Сбербанку, следствие оценило в 100 миллионов долларов и почти 12 миллиардов рублей, Антипинскому НПЗ - 1,7 миллиарда рублей.
Кроме того, как выяснило следствие, Курилов по распоряжению Мазурова напал на девушку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый поток". Курилов также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
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