Рейтинг@Mail.ru
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 12.12.2023 (обновлено: 14:51 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/mazurov-1915318726.html
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения - РИА Новости, 12.12.2023
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:43
2023-12-12T14:51
москва
сбербанк россии
антипинский нпз
происшествия
россия
дмитрий мазуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155653/96/1556539611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_145cf8480e86fd83632ef2007c026d4f.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья Юлия Окунева. Другой фигурант Александр Курилов получил 8 лет колонии.Кроме того, суд обязал Мазурова возместить Сбербанку ущерб в размере свыше 21 миллиарда рублей, а Антипинскому НПЗ — более 1,7 миллиарда рублей. Пострадавшей девушке каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей. Всего по делу заявлено три иска. От Сбербанка - на почти 12 миллиардов рублей и 100 миллионов долларов, от Антипинского НПЗ - на 1,7 миллиарда рублей, от потерпевшей, на которую, по версии следствия, напали по приказу Мазурова, - на 9 миллионов рублей. Мазурову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка и АО "Антипинский НПЗ", оформив документы на получение невозвратных кредитов и заключив подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.Антипинский НПЗ был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Впоследствии группа лишилась всех ключевых активов, в том числе Антипинского НПЗ в мае 2019 года. Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока". Ущерб, причиненный Сбербанку, следствие оценило в 100 миллионов долларов и почти 12 миллиардов рублей, Антипинскому НПЗ - 1,7 миллиарда рублей.Кроме того, как выяснило следствие, Курилов по распоряжению Мазурова напал на девушку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый поток". Курилов также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
https://ria.ru/20231204/abyzov-1913752669.html
https://ria.ru/20231002/bankir-1899994401.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155653/96/1556539611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_790024f3873db85ad6c8adde9087d869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сбербанк россии, антипинский нпз, происшествия, россия, дмитрий мазуров
Москва, Сбербанк России, Антипинский НПЗ, Происшествия, Россия, Дмитрий Мазуров
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения

Суд приговорил основателя "Нового потока" Мазурова к десяти годам за хищения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Мазуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова, некогда попадавшего в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласила решение судья Юлия Окунева. Другой фигурант Александр Курилов получил 8 лет колонии.
Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Прокурор запросил для Абызова более 19 лет лишения свободы
4 декабря, 21:16
Кроме того, суд обязал Мазурова возместить Сбербанку ущерб в размере свыше 21 миллиарда рублей, а Антипинскому НПЗ — более 1,7 миллиарда рублей. Пострадавшей девушке каждый из осужденных должен выплатить по 500 тысяч рублей. Всего по делу заявлено три иска. От Сбербанка - на почти 12 миллиардов рублей и 100 миллионов долларов, от Антипинского НПЗ - на 1,7 миллиарда рублей, от потерпевшей, на которую, по версии следствия, напали по приказу Мазурова, - на 9 миллионов рублей.
Мазурову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка и АО "Антипинский НПЗ", оформив документы на получение невозвратных кредитов и заключив подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.
Антипинский НПЗ был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. Впоследствии группа лишилась всех ключевых активов, в том числе Антипинского НПЗ в мае 2019 года. Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока". Ущерб, причиненный Сбербанку, следствие оценило в 100 миллионов долларов и почти 12 миллиардов рублей, Антипинскому НПЗ - 1,7 миллиарда рублей.
Кроме того, как выяснило следствие, Курилов по распоряжению Мазурова напал на девушку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый поток". Курилов также обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей
2 октября, 16:13
 
МоскваСбербанк РоссииАнтипинский НПЗПроисшествияРоссияДмитрий Мазуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала