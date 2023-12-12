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Эксперт предположил, как быстро россияне привыкнут к названиям машин из КНР - РИА Новости, 12.12.2023
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14:58 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/mashiny-1915323209.html
Эксперт предположил, как быстро россияне привыкнут к названиям машин из КНР
Эксперт предположил, как быстро россияне привыкнут к названиям машин из КНР - РИА Новости, 12.12.2023
Эксперт предположил, как быстро россияне привыкнут к названиям машин из КНР
Автолюбители в России быстро смогут адаптироваться к названиям китайских автомобилей, как ранее это произошло с марками немецких машин, считает директор по... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:58
2023-12-12T14:58
авто
россия
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mercedes
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автолюбители в России быстро смогут адаптироваться к названиям китайских автомобилей, как ранее это произошло с марками немецких машин, считает директор по стратегическому развитию Ultima Яндекс Go Мария Ревинская. "Для нас сейчас это что-то новое и непонятное, но пройдет немного времени - и мы все адаптируемся и привыкнем", - заявила она в беседе с корреспондентом РИА Новости. По ее словам, раньше такие марки автомобилей, как BMW и Mercedes, тоже "были чем-то диковинным и непонятным". Собеседница агентства полагает, что свою роль сыграет и рост популярности китайских машин в России. "Учитывая темпы интеграции китайского автопрома на нашем рынке, это позволит нам очень быстро привыкнуть к их названиям", - отметила Ревинская, уточнив, что и сама она, и другие сотрудницы сервиса за год работы с китайским автопромом уже привыкли к новым маркам и прекрасно в них разбираются.
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авто, россия, bmw ag, mercedes
Авто, Россия, BMW AG, Mercedes
Эксперт предположил, как быстро россияне привыкнут к названиям машин из КНР

Эксперт: россияне быстро привыкнут к названиям китайских машин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автолюбители в России быстро смогут адаптироваться к названиям китайских автомобилей, как ранее это произошло с марками немецких машин, считает директор по стратегическому развитию Ultima Яндекс Go Мария Ревинская.
«
"Для нас сейчас это что-то новое и непонятное, но пройдет немного времени - и мы все адаптируемся и привыкнем", - заявила она в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По ее словам, раньше такие марки автомобилей, как BMW и Mercedes, тоже "были чем-то диковинным и непонятным".
Собеседница агентства полагает, что свою роль сыграет и рост популярности китайских машин в России.
"Учитывая темпы интеграции китайского автопрома на нашем рынке, это позволит нам очень быстро привыкнуть к их названиям", - отметила Ревинская, уточнив, что и сама она, и другие сотрудницы сервиса за год работы с китайским автопромом уже привыкли к новым маркам и прекрасно в них разбираются.
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АвтоРоссияBMW AGMercedes
 
 
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