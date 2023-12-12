Рейтинг@Mail.ru
В ДНР задержали советника министра за мародерство - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 12.12.2023 (обновлено: 13:10 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/maroderstvo-1915289438.html
В ДНР задержали советника министра за мародерство
В ДНР задержали советника министра за мародерство - РИА Новости, 12.12.2023
В ДНР задержали советника министра за мародерство
Советник министра промышленности и торговли ДНР С.Н. Голощапов и директор ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания" А.В. Петрусенко задержаны по подозрению в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:09
2023-12-12T13:10
жкх
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg
ДОНЕЦК 12 дек - РИА Новости. Советник министра промышленности и торговли ДНР С.Н. Голощапов и директор ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания" А.В. Петрусенко задержаны по подозрению в особо крупном мародерстве, сообщает УФСБ по Донецкой народной республике во вторник. "Задержанные реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала "Азовэлектросталь" ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания", - рассказали журналистам в пресс-службе управления. Предварительный ущерб от деятельности задержанных оценивается в 518 миллионов рублей. Оперативные материалы переданы в республиканское управление СК РФ "для принятия процессуального решения". Другие детали пока не раскрываются.
https://ria.ru/20230520/maroderstvo-1873067924.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР задержали советника министра за мародерство

В ДНР задержали советника министра за мародерство на 518 миллионов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК 12 дек - РИА Новости. Советник министра промышленности и торговли ДНР С.Н. Голощапов и директор ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания" А.В. Петрусенко задержаны по подозрению в особо крупном мародерстве, сообщает УФСБ по Донецкой народной республике во вторник.
«
"Задержанные реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала "Азовэлектросталь" ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания", - рассказали журналистам в пресс-службе управления.
Предварительный ущерб от деятельности задержанных оценивается в 518 миллионов рублей. Оперативные материалы переданы в республиканское управление СК РФ "для принятия процессуального решения".
Другие детали пока не раскрываются.
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ массово занимались мародерством
20 мая, 05:22
 
ЖКХДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала