https://ria.ru/20231212/maroderstvo-1915289438.html
В ДНР задержали советника министра за мародерство
В ДНР задержали советника министра за мародерство - РИА Новости, 12.12.2023
В ДНР задержали советника министра за мародерство
Советник министра промышленности и торговли ДНР С.Н. Голощапов и директор ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания" А.В. Петрусенко задержаны по подозрению в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:09
2023-12-12T13:09
2023-12-12T13:10
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ДОНЕЦК 12 дек - РИА Новости. Советник министра промышленности и торговли ДНР С.Н. Голощапов и директор ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания" А.В. Петрусенко задержаны по подозрению в особо крупном мародерстве, сообщает УФСБ по Донецкой народной республике во вторник. "Задержанные реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала "Азовэлектросталь" ГУП ДНР "Донецкая промышленная компания", - рассказали журналистам в пресс-службе управления. Предварительный ущерб от деятельности задержанных оценивается в 518 миллионов рублей. Оперативные материалы переданы в республиканское управление СК РФ "для принятия процессуального решения". Другие детали пока не раскрываются.
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жкх, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР задержали советника министра за мародерство
В ДНР задержали советника министра за мародерство на 518 миллионов рублей