https://ria.ru/20231212/maduro-1915207984.html

Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро

Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро - РИА Новости, 12.12.2023

Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро

США используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T03:47

2023-12-12T03:47

2023-12-12T03:47

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хуан гуаидо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек – РИА Новости. США используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами (в кармане – ред.)", - сказал президент в программе "С Мадуро +". "Будут еще примеры, как Гуаидо, которых будут использовать для провокаций и лжи, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью, чтобы принести войну. Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу", - подчеркнул Мадуро. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент).

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915204745.html

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915205867.html

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в мире, сша, венесуэла, майами, николас мадуро, хуан гуаидо, владимир зеленский