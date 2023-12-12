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Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро - РИА Новости, 12.12.2023
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03:47 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/maduro-1915207984.html
Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро
Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро - РИА Новости, 12.12.2023
Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро
США используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T03:47
2023-12-12T03:47
в мире
сша
венесуэла
майами
николас мадуро
хуан гуаидо
владимир зеленский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек – РИА Новости. США используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами (в кармане – ред.)", - сказал президент в программе "С Мадуро +". "Будут еще примеры, как Гуаидо, которых будут использовать для провокаций и лжи, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью, чтобы принести войну. Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу", - подчеркнул Мадуро. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент).
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915204745.html
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915205867.html
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в мире, сша, венесуэла, майами, николас мадуро, хуан гуаидо, владимир зеленский
В мире, США, Венесуэла, Майами, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Владимир Зеленский
Зеленского "выкинут на помойку", заявил Мадуро

Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек – РИА Новости. США используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами (в кармане – ред.)", - сказал президент в программе "С Мадуро +".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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02:07
"Будут еще примеры, как Гуаидо, которых будут использовать для провокаций и лжи, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью, чтобы принести войну. Империализм как дьявол – ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу", - подчеркнул Мадуро.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент).
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Сенаторы США не станут слушать указаний Зеленского, заявили в конгрессе
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В миреСШАВенесуэлаМайамиНиколас МадуроХуан ГуаидоВладимир Зеленский
 
 
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