https://ria.ru/20231212/lnr-1915239043.html

В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света

В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.12.2023

В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света

Свыше 102 тысяч абонентов остались без электричества в ЛНР в результате ухудшения погоды и образования наледи на линиях электропередач, сообщает во вторник МЧС... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:31

2023-12-12T10:31

2023-12-12T10:31

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Свыше 102 тысяч абонентов остались без электричества в ЛНР в результате ухудшения погоды и образования наледи на линиях электропередач, сообщает во вторник МЧС республики. "В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 07.00 12.12.2023 без электроснабжения остаются 102 500 абонентов (658 трансформаторных подстанций), 46 СЗО (социально значимых объектов – ред) в 96 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что для устранения последствий привлечено 30 оперативно-выездных бригад, 60 человек и 30 единиц техники.

https://ria.ru/20231208/dtp-1914734066.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, происшествия