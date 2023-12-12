https://ria.ru/20231212/lnr-1915239043.html
В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света
В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.12.2023
В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света
Свыше 102 тысяч абонентов остались без электричества в ЛНР в результате ухудшения погоды и образования наледи на линиях электропередач, сообщает во вторник МЧС... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:31
2023-12-12T10:31
2023-12-12T10:31
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Свыше 102 тысяч абонентов остались без электричества в ЛНР в результате ухудшения погоды и образования наледи на линиях электропередач, сообщает во вторник МЧС республики. "В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 07.00 12.12.2023 без электроснабжения остаются 102 500 абонентов (658 трансформаторных подстанций), 46 СЗО (социально значимых объектов – ред) в 96 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что для устранения последствий привлечено 30 оперативно-выездных бригад, 60 человек и 30 единиц техники.
https://ria.ru/20231208/dtp-1914734066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света
В ЛНР более 102 тысяч абонентов остались без света из-за ухудшения погоды
ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости.
Свыше 102 тысяч абонентов остались без электричества в ЛНР в результате ухудшения погоды и образования наледи на линиях электропередач, сообщает
во вторник МЧС республики.
"В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 07.00 12.12.2023 без электроснабжения остаются 102 500 абонентов (658 трансформаторных подстанций), 46 СЗО (социально значимых объектов – ред) в 96 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что для устранения последствий привлечено 30 оперативно-выездных бригад, 60 человек и 30 единиц техники.
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