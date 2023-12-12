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Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове
Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове - РИА Новости, 12.12.2023
Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове
В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:44
2023-12-12T18:44
2023-12-12T18:44
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области. Работы велись в рамках национального проекта "Демография". Как отметили в пресс-службе, в здании завершают сборку мебели и уборку помещений, ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию. В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. Рядом появилась парковка, обустроены места для отдыха, установлены малые архитектурные формы. Рядом с ФОК завершают работы по возведению первого в Подмосковье манежа с полноразмерным футбольным полем. Там также работы завершат до конца текущего года.
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московская область (подмосковье), общество, спортивные объекты, спорт, городской округ домодедово, нацпроекты, фок
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Спортивные объекты, Спорт, Городской округ Домодедово, Нацпроекты, ФОК
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.
Работы велись в рамках национального проекта "Демография".
Как отметили в пресс-службе, в здании завершают сборку мебели и уборку помещений, ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию.
В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. Рядом появилась парковка, обустроены места для отдыха, установлены малые архитектурные формы.
Рядом с ФОК
завершают работы по возведению первого в Подмосковье
манежа с полноразмерным футбольным полем. Там также работы завершат до конца текущего года.
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