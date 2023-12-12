Рейтинг@Mail.ru
Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:44 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/ledovaya_arena-1915388116.html
Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове
Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове - РИА Новости, 12.12.2023
Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове
В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:44
2023-12-12T18:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
спортивные объекты
спорт
городской округ домодедово
нацпроекты
фок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915387756_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_28d7347660fce8bb49126e4b1f41dd59.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области. Работы велись в рамках национального проекта "Демография". Как отметили в пресс-службе, в здании завершают сборку мебели и уборку помещений, ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию. В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. Рядом появилась парковка, обустроены места для отдыха, установлены малые архитектурные формы. Рядом с ФОК завершают работы по возведению первого в Подмосковье манежа с полноразмерным футбольным полем. Там также работы завершат до конца текущего года.
https://ria.ru/20231206/katki-1914160440.html
московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915387756_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_412af13baa604134b0ee065b236f4245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, спортивные объекты, спорт, городской округ домодедово, нацпроекты, фок
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Спортивные объекты, Спорт, Городской округ Домодедово, Нацпроекты, ФОК

Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове

CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области (cropped) / Ледовая арена в Домодедово
Ледовая арена в Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области (cropped) /
Ледовая арена в Домодедово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.
Работы велись в рамках национального проекта "Демография".
Как отметили в пресс-службе, в здании завершают сборку мебели и уборку помещений, ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию.
В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. Рядом появилась парковка, обустроены места для отдыха, установлены малые архитектурные формы.
Рядом с ФОК завершают работы по возведению первого в Подмосковье манежа с полноразмерным футбольным полем. Там также работы завершат до конца текущего года.
Каток во дворе дома в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Дмитровский городской округ оборудует 8 лыжных трасс и 20 катков
6 декабря, 16:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоСпортивные объектыСпортГородской округ ДомодедовоНацпроектыФОК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала