https://ria.ru/20231212/ledovaya_arena-1915388116.html

Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове

Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове - РИА Новости, 12.12.2023

Ледовую арену готовят к открытию в Домодедове

В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:44

2023-12-12T18:44

2023-12-12T18:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

спортивные объекты

спорт

городской округ домодедово

нацпроекты

фок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915387756_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_28d7347660fce8bb49126e4b1f41dd59.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В составе спортивного комплекса "Авангард" в Домодедове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области. Работы велись в рамках национального проекта "Демография". Как отметили в пресс-службе, в здании завершают сборку мебели и уборку помещений, ведут пусконаладку инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию. В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. Рядом появилась парковка, обустроены места для отдыха, установлены малые архитектурные формы. Рядом с ФОК завершают работы по возведению первого в Подмосковье манежа с полноразмерным футбольным полем. Там также работы завершат до конца текущего года.

https://ria.ru/20231206/katki-1914160440.html

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), общество, спортивные объекты, спорт, городской округ домодедово, нацпроекты, фок