https://ria.ru/20231212/ks-1915337941.html
Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне
Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне - РИА Новости, 12.12.2023
Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне
Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все, чтобы авторитет Конституционного суда РФ оставался на высоком уровне. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:54
2023-12-12T15:54
2023-12-12T16:20
владимир путин
россия
конституционный суд рф
день конституции
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все, чтобы авторитет Конституционного суда РФ оставался на высоком уровне."Авторитет Конституционного суда очень высок, и я со своей стороны делаю и буду делать все для того, чтобы он оставался на этом высоком уровне", - сказал Путин на встрече с судьями КС РФ.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915335046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, конституционный суд рф, день конституции
Владимир Путин, Россия, Конституционный суд РФ, День Конституции
Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне
Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС России оставался на высоком уровне