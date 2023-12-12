https://ria.ru/20231212/ks-1915337941.html

Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне

Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне - РИА Новости, 12.12.2023

Путин пообещал делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне

Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все, чтобы авторитет Конституционного суда РФ оставался на высоком уровне. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:54

2023-12-12T15:54

2023-12-12T16:20

владимир путин

россия

конституционный суд рф

день конституции

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все, чтобы авторитет Конституционного суда РФ оставался на высоком уровне."Авторитет Конституционного суда очень высок, и я со своей стороны делаю и буду делать все для того, чтобы он оставался на этом высоком уровне", - сказал Путин на встрече с судьями КС РФ.

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915335046.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, конституционный суд рф, день конституции