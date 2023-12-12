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Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму - РИА Новости, 12.12.2023
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11:33 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/krym-1915255227.html
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму - РИА Новости, 12.12.2023
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму
Заявления о выплате компенсаций за частичную или полную потерю имущества, а также потери в связи с отсутствием электроэнергии ко вторнику подали 386 тысяч... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:33
2023-12-12T11:33
евпатория
саки (крым)
севастополь
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Заявления о выплате компенсаций за частичную или полную потерю имущества, а также потери в связи с отсутствием электроэнергии ко вторнику подали 386 тысяч жителей Крыма, 120 тысяч заявлений уже рассмотрели комиссии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "На сегодняшний день 386 тысяч человек подали заявления на компенсацию, комиссии отработали 120 тысяч в плане подтверждения - есть случаи, где не подтверждается. Закончим до 20 декабря обходы всех пострадавших", - сказал журналистам Аксенов. Ранее он сообщал, что финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах. На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным Аксенова, из-за удара стихии без электричества в Крыму оставались почти 1,2 миллиона крымчан (500 тысяч абонентов).
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
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евпатория
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евпатория, саки (крым), севастополь, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия
Евпатория, Саки (Крым), Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия
Аксенов назвал число заявлений о компенсациях из-за шторма в Крыму

Аксенов: почти 400 тысяч заявлений о компенсации ущерба от шторма подано в Крыму

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШтормовое море в Севастополе
Штормовое море в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Заявления о выплате компенсаций за частичную или полную потерю имущества, а также потери в связи с отсутствием электроэнергии ко вторнику подали 386 тысяч жителей Крыма, 120 тысяч заявлений уже рассмотрели комиссии, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«
"На сегодняшний день 386 тысяч человек подали заявления на компенсацию, комиссии отработали 120 тысяч в плане подтверждения - есть случаи, где не подтверждается. Закончим до 20 декабря обходы всех пострадавших", - сказал журналистам Аксенов.
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Ранее он сообщал, что финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.
На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным Аксенова, из-за удара стихии без электричества в Крыму оставались почти 1,2 миллиона крымчан (500 тысяч абонентов).
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ЕвпаторияСаки (Крым)СевастопольСергей Аксенов (политик)Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииПроисшествия
 
 
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