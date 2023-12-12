https://ria.ru/20231212/krt-1915185493.html

Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 12.12.2023

Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы комплексного... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:05

2023-12-12T09:05

2023-12-12T09:05

жилье

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок площадью 14,48 гектара расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 2. Вложения в реализацию проекта превысят 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Данный участок расположен на юго-востоке города. Рядом находится станция метрополитена "Нижегородская" и станция Московского центрального кольца "Новохохловская".В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на обновленной территории появятся современные производства, а также технопарк. Ожидается, что будет проведено благоустройство на прилегающей территории.В рамках программы КРТ на территории Москвы создаются многофункциональные городские кварталы, в них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится более 180 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что в ходе торгов был определен инвестор, который проведет комплексное развитие территории бывшей промзоны "Огородный проезд". В результате редевелопмента здесь появятся около 2,7 тыс. новых рабочих мест.

https://ria.ru/20231208/investor-1914470897.html

https://ria.ru/20231117/proekty-1909953000.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы)