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Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 12.12.2023
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09:05 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/krt-1915185493.html
Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 12.12.2023
Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы комплексного... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:05
2023-12-12T09:05
жилье
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок площадью 14,48 гектара расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 2. Вложения в реализацию проекта превысят 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Данный участок расположен на юго-востоке города. Рядом находится станция метрополитена "Нижегородская" и станция Московского центрального кольца "Новохохловская".В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на обновленной территории появятся современные производства, а также технопарк. Ожидается, что будет проведено благоустройство на прилегающей территории.В рамках программы КРТ на территории Москвы создаются многофункциональные городские кварталы, в них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится более 180 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что в ходе торгов был определен инвестор, который проведет комплексное развитие территории бывшей промзоны "Огородный проезд". В результате редевелопмента здесь появятся около 2,7 тыс. новых рабочих мест.
https://ria.ru/20231208/investor-1914470897.html
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жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Жилье, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Участок площадью 14,48 гектара расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 2. Вложения в реализацию проекта превысят 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны в СВАО
8 декабря, 10:23
Данный участок расположен на юго-востоке города. Рядом находится станция метрополитена "Нижегородская" и станция Московского центрального кольца "Новохохловская".
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на обновленной территории появятся современные производства, а также технопарк. Ожидается, что будет проведено благоустройство на прилегающей территории.
В рамках программы КРТ на территории Москвы создаются многофункциональные городские кварталы, в них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится более 180 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщил, что в ходе торгов был определен инвестор, который проведет комплексное развитие территории бывшей промзоны "Огородный проезд". В результате редевелопмента здесь появятся около 2,7 тыс. новых рабочих мест.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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17 ноября, 09:07
 
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