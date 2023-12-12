Ефимов: участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому участок земли на Рязанском проспекте реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Участок площадью 14,48 гектара расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 2. Вложения в реализацию проекта превысят 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Данный участок расположен на юго-востоке города. Рядом находится станция метрополитена "Нижегородская" и станция Московского центрального кольца "Новохохловская".
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на обновленной территории появятся современные производства, а также технопарк. Ожидается, что будет проведено благоустройство на прилегающей территории.
В рамках программы КРТ на территории Москвы создаются многофункциональные городские кварталы, в них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится более 180 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщил, что в ходе торгов был определен инвестор, который проведет комплексное развитие территории бывшей промзоны "Огородный проезд". В результате редевелопмента здесь появятся около 2,7 тыс. новых рабочих мест.