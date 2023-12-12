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Американку Форбс избрали главой Федерации Красного Креста и Полумесяца - РИА Новости, 12.12.2023
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02:45 12.12.2023 (обновлено: 14:18 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/krest-1915206191.html
Американку Форбс избрали главой Федерации Красного Креста и Полумесяца
Американку Форбс избрали главой Федерации Красного Креста и Полумесяца - РИА Новости, 12.12.2023
Американку Форбс избрали главой Федерации Красного Креста и Полумесяца
Американка Кейт Форбс была избрана президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на четырехлетний срок, говорится в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:45
2023-12-12T14:18
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости. Американка Кейт Форбс была избрана президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на четырехлетний срок, говорится в пресс-релизе организации. "Кейт Форбс, американская гуманитарная и деловая женщина, была избрана сегодня президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК)", - сказано в документе. Пресс-служба добавляет, что Форбс является второй женщиной, избранной на этот пост, в истории движения. На сайте организации уточняется, что президент избирается на четырехлетний срок, который может быть продлен только один раз в результате голосования национальных федераций. "Сообщества по всему миру становятся свидетелями последствий изменения климата, геополитической напряженности и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Мы знаем, что вызовы нашего современного мира требуют решения сразу нескольких вопросов. Сейчас самое время опереться на наши фундаментальные принципы, чтобы выполнить нашу миссию и сделать сообщества сильнее", - приводятся в документе слова Форбс.
https://ria.ru/20231201/mkkk-1913092108.html
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в мире, сша, красный крест
В мире, США, Красный Крест
Американку Форбс избрали главой Федерации Красного Креста и Полумесяца

Американку Форбс избрали главой Федерации Красного Креста и Полумесяца на 4 года

© International Federation of Red Cross and Red Crescent SocietiesКейт Форбс
Кейт Форбс
© International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Кейт Форбс
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ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости. Американка Кейт Форбс была избрана президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на четырехлетний срок, говорится в пресс-релизе организации.
"Кейт Форбс, американская гуманитарная и деловая женщина, была избрана сегодня президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК)", - сказано в документе.
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Пресс-служба добавляет, что Форбс является второй женщиной, избранной на этот пост, в истории движения. На сайте организации уточняется, что президент избирается на четырехлетний срок, который может быть продлен только один раз в результате голосования национальных федераций.
"Сообщества по всему миру становятся свидетелями последствий изменения климата, геополитической напряженности и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Мы знаем, что вызовы нашего современного мира требуют решения сразу нескольких вопросов. Сейчас самое время опереться на наши фундаментальные принципы, чтобы выполнить нашу миссию и сделать сообщества сильнее", - приводятся в документе слова Форбс.
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