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Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
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12:58 12.12.2023 (обновлено: 15:17 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/kpp-1915286041.html
Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:58
2023-12-12T15:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.&quot;Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — &quot;Ваалимаа&quot;, &quot;Нуйямаа&quot; и &quot;Иматра&quot;, — говорится в публикации.Эти пункты — ближайшие к Санкт-Петербургу. До закрытия все три КПП работали круглосуточно, на них фиксировали самое большое количество пересечений границы.Ожидается, что правительство объявит о своем решении сегодня во второй половине дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг.Власти Финляндии 30 ноября закрыли все автомобильные КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Индии, Марокко — всего более 30 национальностей.В Кремле решение Хельсинки закрыть пункты пропуска назвали русофобией, которая вызывает сожаление.В Москве не раз обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
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финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Ilta-Sanomat: Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией с 14 декабря

© AFP 2023 / LAURI HEINOЗакрытый пограничный переход "Ваалимаа" на границе Финляндии и России
Закрытый пограничный переход Ваалимаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / LAURI HEINO
Закрытый пограничный переход "Ваалимаа" на границе Финляндии и России. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
«

"Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра", — говорится в публикации.

Эти пункты — ближайшие к Санкт-Петербургу. До закрытия все три КПП работали круглосуточно, на них фиксировали самое большое количество пересечений границы.
Ожидается, что правительство объявит о своем решении сегодня во второй половине дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг.
Власти Финляндии 30 ноября закрыли все автомобильные КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Индии, Марокко — всего более 30 национальностей.
В Кремле решение Хельсинки закрыть пункты пропуска назвали русофобией, которая вызывает сожаление.
В Москве не раз обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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