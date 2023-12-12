https://ria.ru/20231212/kpp-1915286041.html

Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:58

2023-12-12T12:58

2023-12-12T15:17

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники."Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра", — говорится в публикации.Эти пункты — ближайшие к Санкт-Петербургу. До закрытия все три КПП работали круглосуточно, на них фиксировали самое большое количество пересечений границы.Ожидается, что правительство объявит о своем решении сегодня во второй половине дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг.Власти Финляндии 30 ноября закрыли все автомобильные КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Индии, Марокко — всего более 30 национальностей.В Кремле решение Хельсинки закрыть пункты пропуска назвали русофобией, которая вызывает сожаление.В Москве не раз обращали внимание, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

финляндия, россия, в мире