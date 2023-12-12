https://ria.ru/20231212/koshmar-1915292564.html

Эксперт назвал главный политический кошмар для Евросоюза

Эксперт назвал главный политический кошмар для Евросоюза - РИА Новости, 12.12.2023

Эксперт назвал главный политический кошмар для Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается главным политическим кошмаром для Евросоюза в переговорах о финансировании поставок вооружения для Украины,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:18

2023-12-12T13:18

2023-12-12T13:18

украина

в мире

виктор орбан

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается главным политическим кошмаром для Евросоюза в переговорах о финансировании поставок вооружения для Украины, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. "Главной проблемой для президента Совета (ЕС Шарля Мишеля - ред.) в конце недели будет являться - как всегда - его политический кошмар, который не верит в европейские "ценности" и отказывается осуждать Россию: Виктор Орбан, премьер Венгрии. ЕС необходимо единогласие для принятия решений по вопросам финансов или внешней политики таких масштабов, и Орбан четко говорит "нет", - сказал он РИА Новости. Эксперт напомнил, что даже после встречи с Шарлем Мишелем и с Владимиром Зеленским глава венгерского правительства дал понять, что не изменит свою позицию. На этом фоне Еврокомиссия даже выразила готовность разблокировать предназначенные для Венгрии 10 миллиардов евро, несмотря на то что в общей сложности Будапешту причитаются 20 миллиардов, которые были заморожены, чтобы обязать его "принять ценности Европы", добавил Анро. При этом, помимо Венгрии, недовольство по поводу поддержки Евросоюзом Украины слышно и в других европейских странах, отметил эксперт. "Он (Орбан – ред.) может также сохранить свое "нет" до следующего года. За ним, несомненно, последует и Словакия. В большинстве других стран-членов ЕС есть сильные меньшинства, которые не согласны с Европейской комиссией по вопросу Украины, финансирования ее армии и ее вступления в ЕС", - считает он. На этом фоне цель поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" становится все более труднодостижимой, поскольку Россия одерживает победу "на всех фронтах", а военные поставки Киеву сокращаются, несмотря на бесконечные запросы Зеленского, полагает эксперт. Украина надеется на то, что новый транш военной помощи со стороны ЕС подтолкнет американских конгрессменов к одобрению запроса администрации США о новой помощи Киеву, однако времени остается все меньше из-за приближающегося зимнего перерыва в работе Конгресса, считает Анро. При этом даже без одобрения Конгресса Пентагон сможет выделить Украине 5,9 миллиарда долларов, в то время как у Брюсселя не получится предоставить даже 5 миллиардов евро из "остаточных средств" без согласия Орбана, добавил эксперт.

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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украина, в мире, виктор орбан