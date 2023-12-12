https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915352912.html

Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом

Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом - РИА Новости, 12.12.2023

Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом

Действующая Конституция Российской Федерации работает - если бы это ​ был недействующий документ, наступили бы "неблагополучные времена для государства", заявил РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:52

2023-12-12T16:52

2023-12-12T16:52

россия

валерий зорькин

владимир путин

конституция

конституционный суд рф

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МОСКВА, 12 дек -​ РИА Новости. Действующая Конституция Российской Федерации работает - если бы это ​ был недействующий документ, наступили бы "неблагополучные времена для государства", заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Сегодня, 12 декабря, исполняется 30 лет со дня принятия Конституции и образования Федерального собрания Российской Федерации. "Конституция – это, конечно, не пыльный документ, положенный на полку, это реально действующий правовой инструмент, и практика показывает, что когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства. Собственно, 1991 год, что он означал – когда та Конституция пришла в недействующее состояние, и общество пришло, соответственно, в правовом смысле в некое хаотическое состояние. Конституция, принятая в 1993 году ​- не исчерпан ее потенциал", - сказал Зорькин. По его словам, Конституция - это ядро всей правовой системы России, "вершина пирамиды", под которую подходят все другие акты и ветви власти.

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915349080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, валерий зорькин, владимир путин, конституция, конституционный суд рф