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Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом - РИА Новости, 12.12.2023
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16:52 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915352912.html
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом - РИА Новости, 12.12.2023
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом
Действующая Конституция Российской Федерации работает - если бы это ​ был недействующий документ, наступили бы "неблагополучные времена для государства", заявил РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:52
2023-12-12T16:52
россия
валерий зорькин
владимир путин
конституция
конституционный суд рф
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МОСКВА, 12 дек -​ РИА Новости. Действующая Конституция Российской Федерации работает - если бы это ​ был недействующий документ, наступили бы "неблагополучные времена для государства", заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Сегодня, 12 декабря, исполняется 30 лет со дня принятия Конституции и образования Федерального собрания Российской Федерации. "Конституция – это, конечно, не пыльный документ, положенный на полку, это реально действующий правовой инструмент, и практика показывает, что когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства. Собственно, 1991 год, что он означал – когда та Конституция пришла в недействующее состояние, и общество пришло, соответственно, в правовом смысле в некое хаотическое состояние. Конституция, принятая в 1993 году ​- не исчерпан ее потенциал", - сказал Зорькин. По его словам, Конституция - это ядро всей правовой системы России, "вершина пирамиды", под которую подходят все другие акты и ветви власти.
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россия, валерий зорькин, владимир путин, конституция, конституционный суд рф
Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин, Конституция, Конституционный суд РФ
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом

Зорькин назвал Конституцию рабочим инструментом, а не "пыльным документом"

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкКонституция РФ
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 дек -​ РИА Новости. Действующая Конституция Российской Федерации работает - если бы это ​ был недействующий документ, наступили бы "неблагополучные времена для государства", заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево.
Сегодня, 12 декабря, исполняется 30 лет со дня принятия Конституции и образования Федерального собрания Российской Федерации.
«
"Конституция – это, конечно, не пыльный документ, положенный на полку, это реально действующий правовой инструмент, и практика показывает, что когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства. Собственно, 1991 год, что он означал – когда та Конституция пришла в недействующее состояние, и общество пришло, соответственно, в правовом смысле в некое хаотическое состояние. Конституция, принятая в 1993 году ​- не исчерпан ее потенциал", - сказал Зорькин.
По его словам, Конституция - это ядро всей правовой системы России, "вершина пирамиды", под которую подходят все другие акты и ветви власти.
Издание Конституции РФ с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин
16:39
 
РоссияВалерий ЗорькинВладимир ПутинКонституцияКонституционный суд РФ
 
 
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