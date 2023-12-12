https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915352912.html
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом - РИА Новости, 12.12.2023
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом
Действующая Конституция Российской Федерации работает - если бы это был недействующий документ, наступили бы "неблагополучные времена для государства", заявил РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:52
2023-12-12T16:52
2023-12-12T16:52
россия
валерий зорькин
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конституция
конституционный суд рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Действующая Конституция Российской Федерации работает - если бы это был недействующий документ, наступили бы "неблагополучные времена для государства", заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Сегодня, 12 декабря, исполняется 30 лет со дня принятия Конституции и образования Федерального собрания Российской Федерации. "Конституция – это, конечно, не пыльный документ, положенный на полку, это реально действующий правовой инструмент, и практика показывает, что когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства. Собственно, 1991 год, что он означал – когда та Конституция пришла в недействующее состояние, и общество пришло, соответственно, в правовом смысле в некое хаотическое состояние. Конституция, принятая в 1993 году - не исчерпан ее потенциал", - сказал Зорькин. По его словам, Конституция - это ядро всей правовой системы России, "вершина пирамиды", под которую подходят все другие акты и ветви власти.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915349080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий зорькин, владимир путин, конституция, конституционный суд рф
Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин, Конституция, Конституционный суд РФ
Зорькин назвал Конституцию реально действующим правовым инструментом
Зорькин назвал Конституцию рабочим инструментом, а не "пыльным документом"