https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915335046.html

Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию

Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию - РИА Новости, 12.12.2023

Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию

Конституция страны — это живой организм, принятые несколько лет назад поправки были необходимы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:42

2023-12-12T15:42

2023-12-12T17:23

владимир путин

россия

конституция рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституция страны — это живой организм, принятые несколько лет назад поправки были необходимы, заявил президент России Владимир Путин."Главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод, интересов наших граждан", - сказал президент на встрече с судьями Конституционного суда во вторник."Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно говорил - Зорькин Валерий Дмитриевич. Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел тоже, как известно, плебисцит всенародный, были приняты эти поправки", - продолжил Путин.Он отметил, что это были существенные изменения, они "связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений". Также в поправках были затронуты некоторые другие вопросы социального характера, добавил президент РФ.

https://ria.ru/20231212/putin-1915337488.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, конституция рф