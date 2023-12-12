Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию
Путин: поправки в Конституцию принимались для защиты интересов граждан
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституция страны — это живой организм, принятые несколько лет назад поправки были необходимы, заявил президент России Владимир Путин.
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"Главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод, интересов наших граждан", - сказал президент на встрече с судьями Конституционного суда во вторник.
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"Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно говорил - Зорькин Валерий Дмитриевич. Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел тоже, как известно, плебисцит всенародный, были приняты эти поправки", - продолжил Путин.
Он отметил, что это были существенные изменения, они "связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений". Также в поправках были затронуты некоторые другие вопросы социального характера, добавил президент РФ.