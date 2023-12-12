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Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию - РИА Новости, 12.12.2023
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15:42 12.12.2023 (обновлено: 17:23 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915335046.html
Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию
Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию - РИА Новости, 12.12.2023
Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию
Конституция страны — это живой организм, принятые несколько лет назад поправки были необходимы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:42
2023-12-12T17:23
владимир путин
россия
конституция рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституция страны — это живой организм, принятые несколько лет назад поправки были необходимы, заявил президент России Владимир Путин."Главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод, интересов наших граждан", - сказал президент на встрече с судьями Конституционного суда во вторник."Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно говорил - Зорькин Валерий Дмитриевич. Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел тоже, как известно, плебисцит всенародный, были приняты эти поправки", - продолжил Путин.Он отметил, что это были существенные изменения, они "связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений". Также в поправках были затронуты некоторые другие вопросы социального характера, добавил президент РФ.
https://ria.ru/20231212/putin-1915337488.html
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владимир путин, россия, конституция рф
Владимир Путин, Россия, Конституция РФ
Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию

Путин: поправки в Конституцию принимались для защиты интересов граждан

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституция страны — это живой организм, принятые несколько лет назад поправки были необходимы, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод, интересов наших граждан", - сказал президент на встрече с судьями Конституционного суда во вторник.
«
"Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно говорил - Зорькин Валерий Дмитриевич. Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел тоже, как известно, плебисцит всенародный, были приняты эти поправки", - продолжил Путин.
Он отметил, что это были существенные изменения, они "связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений". Также в поправках были затронуты некоторые другие вопросы социального характера, добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Владимир ПутинРоссияКонституция РФ
 
 
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