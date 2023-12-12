https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915287948.html

В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным

В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным - РИА Новости, 12.12.2023

В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:05

2023-12-12T13:05

2023-12-12T13:05

общество

россия

султан хамзаев

госдума рф

конституция рф

день конституции в россии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. "Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник", - сказал он РИА Новости. День Конституции РФ отмечается 12 декабря.

https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915144994.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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