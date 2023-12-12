https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915287948.html
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным - РИА Новости, 12.12.2023
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:05
2023-12-12T13:05
2023-12-12T13:05
общество
россия
султан хамзаев
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конституция рф
день конституции в россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. "Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник", - сказал он РИА Новости. День Конституции РФ отмечается 12 декабря.
https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915144994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, конституция рф, день конституции в россии
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Конституция РФ, День Конституции в России
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным
Депутат Хамзаев предложил сделать День Конституции выходным
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем.
"Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник", - сказал он РИА Новости.
День Конституции РФ
отмечается 12 декабря.
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