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В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным - РИА Новости, 12.12.2023
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13:05 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915287948.html
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным - РИА Новости, 12.12.2023
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:05
2023-12-12T13:05
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
конституция рф
день конституции в россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. "Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник", - сказал он РИА Новости. День Конституции РФ отмечается 12 декабря.
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Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Конституция РФ, День Конституции в России
В Госдуме предложили сделать День Конституции выходным

Депутат Хамзаев предложил сделать День Конституции выходным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем.
"Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник", - сказал он РИА Новости.
День Конституции РФ отмечается 12 декабря.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев во время встречи со школьниками и студентами, посвященной Дню Конституции РФ. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Вчера, 17:50
 
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