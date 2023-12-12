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Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию - РИА Новости, 12.12.2023
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11:03 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915246577.html
Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию
Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию - РИА Новости, 12.12.2023
Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию
Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в министерство иностранных дел с просьбой добавить на официальные сайты посольств... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:03
2023-12-12T11:03
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в министерство иностранных дел с просьбой добавить на официальные сайты посольств РФ раздел "О России" с конституцией, переведенной на местные языки, сообщили в пресс-службе Занко. "Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос в министерство иностранных дел России с просьбой актуализировать официальные сайты посольств Российской Федерации, добавив раздел "О России" с конституцией и другими законами, переведенными на местные языки", - сообщили в пресс-службе. Парламентарий добавила, что это поможет потенциальным мигрантам лучше понять Россию, ее законы, культуру и более основательно, заранее подготовиться к переезду. "Мы рассмотрели официальные сайты российских посольств в странах, из которых чаще всего приезжают в Россию. Анализ показал, что большинство из них не имеют раздела с конституцией на местном языке, а ведь это основной закон России. Он закрепляет не только принципы построения нашего государства, но и общие ценности российского общества", - приводятся слова Занко. Депутат также просит актуализировать официальные сайты посольств РФ, добавив туда онлайн-курсы о России, подчеркнули в пресс-службе. "Было бы полезно сделать и онлайн-курсы на местных языках для того, чтобы заранее и более основательно жители других стран могли узнать нашу страну, нашу культуру и более качественно подготовиться к переезду", - прокомментировала Занко.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915217808.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию

Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию на местных языках

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в министерство иностранных дел с просьбой добавить на официальные сайты посольств РФ раздел "О России" с конституцией, переведенной на местные языки, сообщили в пресс-службе Занко.
"Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос в министерство иностранных дел России с просьбой актуализировать официальные сайты посольств Российской Федерации, добавив раздел "О России" с конституцией и другими законами, переведенными на местные языки", - сообщили в пресс-службе.
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Парламентарий добавила, что это поможет потенциальным мигрантам лучше понять Россию, ее законы, культуру и более основательно, заранее подготовиться к переезду.
"Мы рассмотрели официальные сайты российских посольств в странах, из которых чаще всего приезжают в Россию. Анализ показал, что большинство из них не имеют раздела с конституцией на местном языке, а ведь это основной закон России. Он закрепляет не только принципы построения нашего государства, но и общие ценности российского общества", - приводятся слова Занко.
Депутат также просит актуализировать официальные сайты посольств РФ, добавив туда онлайн-курсы о России, подчеркнули в пресс-службе.
"Было бы полезно сделать и онлайн-курсы на местных языках для того, чтобы заранее и более основательно жители других стран могли узнать нашу страну, нашу культуру и более качественно подготовиться к переезду", - прокомментировала Занко.
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