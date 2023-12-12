https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915246577.html

Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию

Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию - РИА Новости, 12.12.2023

Депутат предложила разместить на сайтах посольств Конституцию

Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в министерство иностранных дел с просьбой добавить на официальные сайты посольств... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:03

2023-12-12T11:03

2023-12-12T11:03

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в министерство иностранных дел с просьбой добавить на официальные сайты посольств РФ раздел "О России" с конституцией, переведенной на местные языки, сообщили в пресс-службе Занко. "Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос в министерство иностранных дел России с просьбой актуализировать официальные сайты посольств Российской Федерации, добавив раздел "О России" с конституцией и другими законами, переведенными на местные языки", - сообщили в пресс-службе. Парламентарий добавила, что это поможет потенциальным мигрантам лучше понять Россию, ее законы, культуру и более основательно, заранее подготовиться к переезду. "Мы рассмотрели официальные сайты российских посольств в странах, из которых чаще всего приезжают в Россию. Анализ показал, что большинство из них не имеют раздела с конституцией на местном языке, а ведь это основной закон России. Он закрепляет не только принципы построения нашего государства, но и общие ценности российского общества", - приводятся слова Занко. Депутат также просит актуализировать официальные сайты посольств РФ, добавив туда онлайн-курсы о России, подчеркнули в пресс-службе. "Было бы полезно сделать и онлайн-курсы на местных языках для того, чтобы заранее и более основательно жители других стран могли узнать нашу страну, нашу культуру и более качественно подготовиться к переезду", - прокомментировала Занко.

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915217808.html

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915201935.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф