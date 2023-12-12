https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915226083.html
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации - РИА Новости, 12.12.2023
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:42
2023-12-12T09:42
2023-12-12T09:42
россия
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации ситуации в России. Его слова приводит сайт Думы."Поздравляю с 30-летием Конституции Российской Федерации… Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства", - сказано в сообщении. Сегодня нормы обновленной конституции позволяют преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод граждан страны, повышение качества жизни людей, отметил он.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915201935.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации
Володин: Конституция сыграла роль в стабилизации ситуации в непростое время
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации ситуации в России. Его слова приводит сайт Думы
.
"Поздравляю с 30-летием Конституции Российской Федерации… Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства", - сказано в сообщении.
Сегодня нормы обновленной конституции позволяют преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод граждан страны, повышение качества жизни людей, отметил он.
День Конституции в России