https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915226083.html

Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации

Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации - РИА Новости, 12.12.2023

Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:42

2023-12-12T09:42

2023-12-12T09:42

россия

вячеслав володин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации ситуации в России. Его слова приводит сайт Думы."Поздравляю с 30-летием Конституции Российской Федерации… Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства", - сказано в сообщении. Сегодня нормы обновленной конституции позволяют преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод граждан страны, повышение качества жизни людей, отметил он.

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915201935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, политика