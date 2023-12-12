Рейтинг@Mail.ru
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915226083.html
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации - РИА Новости, 12.12.2023
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:42
2023-12-12T09:42
россия
вячеслав володин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905164484_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_683b850b7025a5b3e5a55f401cb706f2.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации ситуации в России. Его слова приводит сайт Думы."Поздравляю с 30-летием Конституции Российской Федерации… Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства", - сказано в сообщении. Сегодня нормы обновленной конституции позволяют преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод граждан страны, повышение качества жизни людей, отметил он.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915201935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905164484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8d587b39ea95718efd6e5617e01a9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин: Конституция сыграла важную роль в стабилизации ситуации

Володин: Конституция сыграла роль в стабилизации ситуации в непростое время

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 30-летием Конституции РФ, сообщил, что принятая в непростое время, она сыграла важную роль в стабилизации ситуации в России. Его слова приводит сайт Думы.
"Поздравляю с 30-летием Конституции Российской Федерации… Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства", - сказано в сообщении.
Сегодня нормы обновленной конституции позволяют преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод граждан страны, повышение качества жизни людей, отметил он.
Издание Конституции России с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
День Конституции в России
01:13
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала