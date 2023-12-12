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Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2023
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08:09 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915217808.html
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2023
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции
Принятие Конституции РФ 30 лет назад - судьбоносное событие в истории страны, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:09
2023-12-12T08:09
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
день конституции в россии
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Принятие Конституции РФ 30 лет назад - судьбоносное событие в истории страны, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. "Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. 30 лет назад в отечественной истории произошло судьбоносное событие – всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, в которой закреплены права и свободы человека и гражданина, заложены ключевые принципы федеративного устройства страны", - написала политик в поздравлении. Она отметила, что Конституция стала "прочным фундаментом" для формирования современной политической системы, создания новой нормативно-правовой базы, сохранения целостности России и обеспечения ее дальнейшего развития. "Мы осознаем, насколько велика ответственность каждого из нас перед будущими поколениями, как важно сберечь национальные традиции и духовно-нравственные ценности, богатейшее культурное и природное наследие", - добавила сенатор. Парламентарий также подчеркнула, что верхняя палата активно участвовала в масштабных преобразованиях страны, делая все возможное для "укрепления экономики, повышения безопасности государства, социальной защищенности граждан". "Пусть День Конституции Российской Федерации объединит наши усилия для дальнейшей созидательной работы на благо Родины. Желаю всем успехов и процветания", - резюмировала спикер Совфеда.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915201935.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, день конституции в россии, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, День Конституции в России, Общество
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Матвиенко назвала принятие Конституции 30 лет назад судьбоносным событием

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Принятие Конституции РФ 30 лет назад - судьбоносное событие в истории страны, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. 30 лет назад в отечественной истории произошло судьбоносное событие – всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, в которой закреплены права и свободы человека и гражданина, заложены ключевые принципы федеративного устройства страны", - написала политик в поздравлении.
Издание Конституции России с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
День Конституции в России
01:13
Она отметила, что Конституция стала "прочным фундаментом" для формирования современной политической системы, создания новой нормативно-правовой базы, сохранения целостности России и обеспечения ее дальнейшего развития.
"Мы осознаем, насколько велика ответственность каждого из нас перед будущими поколениями, как важно сберечь национальные традиции и духовно-нравственные ценности, богатейшее культурное и природное наследие", - добавила сенатор.
Парламентарий также подчеркнула, что верхняя палата активно участвовала в масштабных преобразованиях страны, делая все возможное для "укрепления экономики, повышения безопасности государства, социальной защищенности граждан".
"Пусть День Конституции Российской Федерации объединит наши усилия для дальнейшей созидательной работы на благо Родины. Желаю всем успехов и процветания", - резюмировала спикер Совфеда.
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