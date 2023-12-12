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Сенатор: Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/konflikt-1915423673.html
Сенатор: Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте
Сенатор: Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте - РИА Новости, 12.12.2023
Сенатор: Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте
Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте с Россией, а приписываемые Москве планы перейти границу стран НАТО служат оправданием для... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T23:50
2023-12-12T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир путин
украина
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте с Россией, а приписываемые Москве планы перейти границу стран НАТО служат оправданием для выделения нового финансирования на нужды Киева, заявил американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама). "Вероятность этого всегда была высока на протяжении всего времени. К примеру, я никогда не верил в то, что они одержат победу", - сказал Тубервилл в беседе с телеканалом CNN, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что Украина может проиграть военный конфликт, если не получит нового финансирования от США. Законодатель напомнил, что в политической среде США курсируют слухи о том, что Россия в случае победы над Украиной предпримет попытку вторгнуться на территорию стран НАТО, однако лично ему они представляются неубедительными. "Я никогда не верил в этот сценарий и считаю, что он служит оправданием для отправки дополнительного финансирования", - добавил Тубервилл. Информированный источник в американском Конгрессе ранее заявил РИА Новости, что Палата представителей вряд ли одобрит новое финансирование Киева до конца года. Газета The Hill, цитируя ряд американских сенаторов, пишет, что республиканцы в Сенате сомневаются, что сумеют договориться о выделении помощи Киеву до конца года. К примеру, сенатор Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся уже в следующем году. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20231212/vizit-1915417473.html
https://ria.ru/20231212/zayavlenie-1915344932.html
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в мире, киев, владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Украина, Россия
Сенатор: Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте

Сенатор Тубервилл: у Украины изначально не было шансов на победу в конфликте

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте с Россией, а приписываемые Москве планы перейти границу стран НАТО служат оправданием для выделения нового финансирования на нужды Киева, заявил американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама).
«
"Вероятность этого всегда была высока на протяжении всего времени. К примеру, я никогда не верил в то, что они одержат победу", - сказал Тубервилл в беседе с телеканалом CNN, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что Украина может проиграть военный конфликт, если не получит нового финансирования от США.
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Законодатель напомнил, что в политической среде США курсируют слухи о том, что Россия в случае победы над Украиной предпримет попытку вторгнуться на территорию стран НАТО, однако лично ему они представляются неубедительными. "Я никогда не верил в этот сценарий и считаю, что он служит оправданием для отправки дополнительного финансирования", - добавил Тубервилл.
Информированный источник в американском Конгрессе ранее заявил РИА Новости, что Палата представителей вряд ли одобрит новое финансирование Киева до конца года. Газета The Hill, цитируя ряд американских сенаторов, пишет, что республиканцы в Сенате сомневаются, что сумеют договориться о выделении помощи Киеву до конца года. К примеру, сенатор Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся уже в следующем году.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
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