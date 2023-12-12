Сенатор: Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте
Сенатор Тубервилл: у Украины изначально не было шансов на победу в конфликте
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте с Россией, а приписываемые Москве планы перейти границу стран НАТО служат оправданием для выделения нового финансирования на нужды Киева, заявил американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама).
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"Вероятность этого всегда была высока на протяжении всего времени. К примеру, я никогда не верил в то, что они одержат победу", - сказал Тубервилл в беседе с телеканалом CNN, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что Украина может проиграть военный конфликт, если не получит нового финансирования от США.
Законодатель напомнил, что в политической среде США курсируют слухи о том, что Россия в случае победы над Украиной предпримет попытку вторгнуться на территорию стран НАТО, однако лично ему они представляются неубедительными. "Я никогда не верил в этот сценарий и считаю, что он служит оправданием для отправки дополнительного финансирования", - добавил Тубервилл.
Информированный источник в американском Конгрессе ранее заявил РИА Новости, что Палата представителей вряд ли одобрит новое финансирование Киева до конца года. Газета The Hill, цитируя ряд американских сенаторов, пишет, что республиканцы в Сенате сомневаются, что сумеют договориться о выделении помощи Киеву до конца года. К примеру, сенатор Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся уже в следующем году.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.