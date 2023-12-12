https://ria.ru/20231212/kievstar-1915334454.html

Оператор "Киевстар" заявил о частичном разрушении IT-инфраструктуры

Оператор "Киевстар" заявил о частичном разрушении IT-инфраструктуры - РИА Новости, 12.12.2023

Оператор "Киевстар" заявил о частичном разрушении IT-инфраструктуры

IT-инфраструктура телеком-компании "Киевстар" частично разрушена в результате мощной хакерской атаки, заявил гендиректор компании Александр Комаров. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:41

2023-12-12T15:41

2023-12-12T17:09

в мире

киевстар

украина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. IT-инфраструктура телеком-компании "Киевстар" частично разрушена в результате мощной хакерской атаки, заявил гендиректор компании Александр Комаров. "Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушения IT-инфраструктура. Мы еще находимся в проработке вопроса сколько займёт восстановление", - сказал Комаров украинским СМИ. По его мнению, целью хакеров было разрушить сеть. Он отметил, что сроки восстановления связи пока неизвестны. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". Затем были зафиксированы сбои в работе еще одного украинского мобильного оператора Vodafone.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киевстар, украина