https://ria.ru/20231212/kievstar-1915334454.html
Оператор "Киевстар" заявил о частичном разрушении IT-инфраструктуры
Оператор "Киевстар" заявил о частичном разрушении IT-инфраструктуры - РИА Новости, 12.12.2023
Оператор "Киевстар" заявил о частичном разрушении IT-инфраструктуры
IT-инфраструктура телеком-компании "Киевстар" частично разрушена в результате мощной хакерской атаки, заявил гендиректор компании Александр Комаров. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:41
2023-12-12T15:41
2023-12-12T17:09
в мире
киевстар
украина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. IT-инфраструктура телеком-компании "Киевстар" частично разрушена в результате мощной хакерской атаки, заявил гендиректор компании Александр Комаров. "Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушения IT-инфраструктура. Мы еще находимся в проработке вопроса сколько займёт восстановление", - сказал Комаров украинским СМИ. По его мнению, целью хакеров было разрушить сеть. Он отметил, что сроки восстановления связи пока неизвестны. Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". Затем были зафиксированы сбои в работе еще одного украинского мобильного оператора Vodafone.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевстар, украина
В мире, Киевстар, Украина
Оператор "Киевстар" заявил о частичном разрушении IT-инфраструктуры
"Киевстар": IT-инфраструктуру компании частично разрушила мощная хакерская атака
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. IT-инфраструктура телеком-компании "Киевстар" частично разрушена в результате мощной хакерской атаки, заявил гендиректор компании Александр Комаров.
"Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушения IT-инфраструктура. Мы еще находимся в проработке вопроса сколько займёт восстановление", - сказал Комаров украинским СМИ.
По его мнению, целью хакеров было разрушить сеть. Он отметил, что сроки восстановления связи пока неизвестны.
Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе оператора "Киевстар" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". Затем были зафиксированы сбои в работе еще одного украинского мобильного оператора Vodafone
.
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