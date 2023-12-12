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Украинский "Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети - РИА Новости, 12.12.2023
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14:25 12.12.2023 (обновлено: 17:07 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/kievstar-1915312161.html
Украинский "Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети
Украинский "Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети - РИА Новости, 12.12.2023
Украинский "Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети
Украинская телеком-компания "Киевстар" сообщила, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:25
2023-12-12T17:07
в мире
украина
киевстар
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинская телеком-компания "Киевстар" сообщила, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака". Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстара" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе. "Сегодня утром мы стали мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступ в интернет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Ранее во вторник украинское агентство УНН со ссылкой на собственные источники сообщило, что в центральном офисе "Киевстара" проводят обыски и изъятие документов. Оператор опроверг эту информацию. Также в "Киевстаре" заверили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Тем клиентам, кто временно остался без связи, обещают предоставить компенсацию. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что работа "Киевстара" может быть восстановлена в течение нескольких часов.
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в мире, украина, киевстар
В мире, Украина, Киевстар
Украинский "Киевстар" назвал причину сбоя в работе сети

Украинский "Киевстар": причиной сбоя в работе сети стали хакеры

© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOVМагазин украинской телеком-компании "Киевстар" в Киеве
Магазин украинской телеком-компании Киевстар в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOV
Магазин украинской телеком-компании "Киевстар" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинская телеком-компания "Киевстар" сообщила, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака".
Ранее во вторник украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстара" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе.
«
"Сегодня утром мы стали мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступ в интернет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Ранее во вторник украинское агентство УНН со ссылкой на собственные источники сообщило, что в центральном офисе "Киевстара" проводят обыски и изъятие документов. Оператор опроверг эту информацию. Также в "Киевстаре" заверили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. Тем клиентам, кто временно остался без связи, обещают предоставить компенсацию. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что работа "Киевстара" может быть восстановлена в течение нескольких часов.
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