https://ria.ru/20231212/kievstar-1915230247.html
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой - РИА Новости, 12.12.2023
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой
На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:01
2023-12-12T10:01
2023-12-12T10:01
в мире
украина
киевстар
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт оператора также перестал работать, сообщает украинский телеканал Espreso.tv. "Утром вторника, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел сбой. Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт оператора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что при попытке входа сайт "Киевстара" выдает ошибку, страница не работает. Кроме того, как передает телеканал, пользователи заметили отсутствие мобильной связи и сети интернет, мобильное приложение оператора тоже не работает. В компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевстар
В мире, Украина, Киевстар
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой
В работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт оператора также перестал работать, сообщает украинский телеканал Espreso.tv
.
"Утром вторника, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел сбой. Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт оператора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Отмечается, что при попытке входа сайт "Киевстара" выдает ошибку, страница не работает. Кроме того, как передает телеканал, пользователи заметили отсутствие мобильной связи и сети интернет, мобильное приложение оператора тоже не работает.
В компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.
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