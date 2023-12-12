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В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой - РИА Новости, 12.12.2023
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10:01 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/kievstar-1915230247.html
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой - РИА Новости, 12.12.2023
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой
На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:01
2023-12-12T10:01
в мире
украина
киевстар
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт оператора также перестал работать, сообщает украинский телеканал Espreso.tv. "Утром вторника, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел сбой. Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт оператора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что при попытке входа сайт "Киевстара" выдает ошибку, страница не работает. Кроме того, как передает телеканал, пользователи заметили отсутствие мобильной связи и сети интернет, мобильное приложение оператора тоже не работает. В компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
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в мире, украина, киевстар
В мире, Украина, Киевстар
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой

В работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт оператора также перестал работать, сообщает украинский телеканал Espreso.tv.
"Утром вторника, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел сбой. Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт оператора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Отмечается, что при попытке входа сайт "Киевстара" выдает ошибку, страница не работает. Кроме того, как передает телеканал, пользователи заметили отсутствие мобильной связи и сети интернет, мобильное приложение оператора тоже не работает.
В компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.
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