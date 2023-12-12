https://ria.ru/20231212/kievstar-1915230247.html

В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой

В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой - РИА Новости, 12.12.2023

В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой

На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:01

2023-12-12T10:01

2023-12-12T10:01

в мире

украина

киевстар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На Украине в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой, абоненты не могут воспользоваться мобильной связью и интернетом, сайт оператора также перестал работать, сообщает украинский телеканал Espreso.tv. "Утром вторника, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел сбой. Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи и невозможность войти на сайт оператора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Отмечается, что при попытке входа сайт "Киевстара" выдает ошибку, страница не работает. Кроме того, как передает телеканал, пользователи заметили отсутствие мобильной связи и сети интернет, мобильное приложение оператора тоже не работает. В компании не комментируют такой сбой и не называют его причины.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киевстар