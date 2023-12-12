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В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT - РИА Новости, 12.12.2023
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04:31 12.12.2023 (обновлено: 04:36 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/kiev-1915209276.html
В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT
В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT - РИА Новости, 12.12.2023
В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT
Многие украинские высокопоставленные лица не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, у них нереалистичные ожидания насчет... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:31
2023-12-12T04:36
в мире
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владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие украинские высокопоставленные лица не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, у них нереалистичные ожидания насчет поставок от Штатов, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. &quot;Как сообщили американские чиновники, многие украинские руководители не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. По словам источников, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США. Они просят, например, миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует&quot;, - говорится в статьеNew York Time также утверждает, что украинская сторона хочет добиться "символических побед", делая ставку на удары по российской инфраструктуре.Запрос Белого дома на выделение 60 миллиардов в пользу Украины блокируют республиканцы, большинство из которых хотят разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает сворачивать конфликт. На этом фоне в США прибыл Владимир Зеленский, которому предстоит аудиенция у президента Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231212/ssha-1915203423.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT

NYT: в Киеве не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование от США

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие украинские высокопоставленные лица не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, у них нереалистичные ожидания насчет поставок от Штатов, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«

"Как сообщили американские чиновники, многие украинские руководители не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. По словам источников, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США. Они просят, например, миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует", - говорится в статье

New York Time также утверждает, что украинская сторона хочет добиться "символических побед", делая ставку на удары по российской инфраструктуре.
Запрос Белого дома на выделение 60 миллиардов в пользу Украины блокируют республиканцы, большинство из которых хотят разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает сворачивать конфликт. На этом фоне в США прибыл Владимир Зеленский, которому предстоит аудиенция у президента Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
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Разногласия в конгрессе

Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
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