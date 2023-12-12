https://ria.ru/20231212/kiev-1915209276.html

В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT

В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT - РИА Новости, 12.12.2023

В Киеве нереалистично оценивают дальнейшее финансирование от США, пишет NYT

Многие украинские высокопоставленные лица не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, у них нереалистичные ожидания насчет... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:31

2023-12-12T04:31

2023-12-12T04:36

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Многие украинские высокопоставленные лица не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, у них нереалистичные ожидания насчет поставок от Штатов, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. "Как сообщили американские чиновники, многие украинские руководители не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. По словам источников, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США. Они просят, например, миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует", - говорится в статьеNew York Time также утверждает, что украинская сторона хочет добиться "символических побед", делая ставку на удары по российской инфраструктуре.Запрос Белого дома на выделение 60 миллиардов в пользу Украины блокируют республиканцы, большинство из которых хотят разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает сворачивать конфликт. На этом фоне в США прибыл Владимир Зеленский, которому предстоит аудиенция у президента Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.

https://ria.ru/20231212/ssha-1915203423.html

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915198281.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, нато