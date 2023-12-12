https://ria.ru/20231212/kiev-1915206317.html

СМИ: представители ЕС попросят США разблокировать помощь Киеву

СМИ: представители ЕС попросят США разблокировать помощь Киеву - РИА Новости, 12.12.2023

СМИ: представители ЕС попросят США разблокировать помощь Киеву

Более 100 высокопоставленных представителей европейских органов законодательной власти планируют во вторник — на фоне визита Владимира Зеленского в США —... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:47

2023-12-12T02:47

2023-12-12T12:57

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Более 100 высокопоставленных представителей европейских органов законодательной власти планируют во вторник — на фоне визита Владимира Зеленского в США — направить письмо в американский конгресс с просьбой разблокировать дальнейшую военную помощь для Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ."Более сотни высокопоставленных европейских законодателей во вторник направят совместное письмо своим коллегам в США с просьбой к конгрессу разблокировать дальнейшую военную помощь Украине", — говорится в сообщении агентства.По информации агентства, письмо подписали представители по меньшей мере 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию, что свидетельствует о растущих опасениях в Европе относительно американской помощи Киеву. Обращение подписали, в частности, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти. Инициативу возглавил депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад, принадлежащий к партии президента страны Эммануэля Макрона.Владимир Зеленский в понедельник начал визит в Вашингтон. В своем первом выступлении в военной академии в Вашингтоне он раскритиковал конгресс за проволочки с согласованием дальнейшей помощи Украины и снова стал выпрашивать у Вашингтона оружие. Во вторник ему предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена и встречи с представителями конгресса, где забуксовал запрос Белого дома о дополнительных 60 миллиардах долларов на нужды Украины, в том числе в военной сфере.Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима", и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву.В Европе Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915198281.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915197358.html

https://ria.ru/20231211/kongress-1915195291.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, михаэль рот, нато, евросоюз