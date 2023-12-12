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Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля - РИА Новости, 12.12.2023
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10:46 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/khusity-1915242023.html
Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля
Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля - РИА Новости, 12.12.2023
Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по норвежскому нефтяному танкеру, который шёл в порт Израиля, когда команда... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:46
2023-12-12T10:46
в мире
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
норвегия
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ДОХА, 12 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по норвежскому нефтяному танкеру, который шёл в порт Израиля, когда команда судна не отреагировала на предупреждение о необходимости свернуть с маршрута. "За последние два дня вооруженным силам Йемена удалось предотвратить проход нескольких иностранных кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив. Они отреагировали на предупреждения йеменских военно-морских сил и не пришлось прибегать к применению силы. ВМС Йемена были вынуждены прибегнуть к обстрелу норвежского корабля, груженного нефтью, поскольку его экипаж отклонил все предупредительные сигналы", - написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа. Он подчеркнул, что "вооруженные силы Йемена без колебаний нанесут удар по любому кораблю, который нарушает требования Йемена". Представитель хуситов заявил, что их вооруженные силы "будут продолжать препятствовать проходу всех кораблей любой юрисдикции, направляющихся в израильские порты, в Арабском и Красном морях, кроме случая, если они будут перевозить продовольствие и гуманитарную помощь для сектора Газа". Ранее хуситы пригрозили захватом любым судам, принадлежащим израильтянам или имеющим отношение к Израилю. В то же время источник в международно признанном правительстве Йемена, которое с 2015 года воюет с хуситами, сообщил РИА Новости, что США пригласили правительство Йемена присоединиться к многонациональной военной коалиции для противодействия атакам хуситов на корабли в Красном и Аравийском морях, и военные подразделения на стороне правительства готовы принять в ней участие.
https://ria.ru/20231212/sudno-1915207647.html
йемен
израиль
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в мире, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, норвегия
В мире, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Норвегия
Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля

© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский танкер
Норвежский танкер - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский танкер. Архивное фото
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ДОХА, 12 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по норвежскому нефтяному танкеру, который шёл в порт Израиля, когда команда судна не отреагировала на предупреждение о необходимости свернуть с маршрута.
"За последние два дня вооруженным силам Йемена удалось предотвратить проход нескольких иностранных кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив. Они отреагировали на предупреждения йеменских военно-морских сил и не пришлось прибегать к применению силы. ВМС Йемена были вынуждены прибегнуть к обстрелу норвежского корабля, груженного нефтью, поскольку его экипаж отклонил все предупредительные сигналы", - написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он подчеркнул, что "вооруженные силы Йемена без колебаний нанесут удар по любому кораблю, который нарушает требования Йемена".
Представитель хуситов заявил, что их вооруженные силы "будут продолжать препятствовать проходу всех кораблей любой юрисдикции, направляющихся в израильские порты, в Арабском и Красном морях, кроме случая, если они будут перевозить продовольствие и гуманитарную помощь для сектора Газа".
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
С британским судном у берегов Йемена произошел инцидент
03:19
Ранее хуситы пригрозили захватом любым судам, принадлежащим израильтянам или имеющим отношение к Израилю.
В то же время источник в международно признанном правительстве Йемена, которое с 2015 года воюет с хуситами, сообщил РИА Новости, что США пригласили правительство Йемена присоединиться к многонациональной военной коалиции для противодействия атакам хуситов на корабли в Красном и Аравийском морях, и военные подразделения на стороне правительства готовы принять в ней участие.
 
В миреЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильНорвегия
 
 
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