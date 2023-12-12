https://ria.ru/20231212/khusity-1915242023.html

Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля

Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля - РИА Новости, 12.12.2023

Хуситы заявили, что обстреляли норвежский танкер, шедший в порт Израиля

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по норвежскому нефтяному танкеру, который шёл в порт Израиля, когда команда... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:46

2023-12-12T10:46

2023-12-12T10:46

в мире

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

норвегия

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ДОХА, 12 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что открыло огонь по норвежскому нефтяному танкеру, который шёл в порт Израиля, когда команда судна не отреагировала на предупреждение о необходимости свернуть с маршрута. "За последние два дня вооруженным силам Йемена удалось предотвратить проход нескольких иностранных кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив. Они отреагировали на предупреждения йеменских военно-морских сил и не пришлось прибегать к применению силы. ВМС Йемена были вынуждены прибегнуть к обстрелу норвежского корабля, груженного нефтью, поскольку его экипаж отклонил все предупредительные сигналы", - написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа. Он подчеркнул, что "вооруженные силы Йемена без колебаний нанесут удар по любому кораблю, который нарушает требования Йемена". Представитель хуситов заявил, что их вооруженные силы "будут продолжать препятствовать проходу всех кораблей любой юрисдикции, направляющихся в израильские порты, в Арабском и Красном морях, кроме случая, если они будут перевозить продовольствие и гуманитарную помощь для сектора Газа". Ранее хуситы пригрозили захватом любым судам, принадлежащим израильтянам или имеющим отношение к Израилю. В то же время источник в международно признанном правительстве Йемена, которое с 2015 года воюет с хуситами, сообщил РИА Новости, что США пригласили правительство Йемена присоединиться к многонациональной военной коалиции для противодействия атакам хуситов на корабли в Красном и Аравийском морях, и военные подразделения на стороне правительства готовы принять в ней участие.

https://ria.ru/20231212/sudno-1915207647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, норвегия