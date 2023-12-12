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Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/kherson-1915227436.html
Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне
Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне - РИА Новости, 12.12.2023
Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном украинским войскам... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:49
2023-12-12T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
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херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне повреждено административное здание. Согласно сообщению, опубликованному Прокудина, в результате ночных ударов повреждено "админздание в Херсоне". О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне

Украинские власти заявили о повреждении здания в подконтрольном Киеву Херсоне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне повреждено административное здание.
Согласно сообщению, опубликованному Прокудина, в результате ночных ударов повреждено "админздание в Херсоне".
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О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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