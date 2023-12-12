https://ria.ru/20231212/kherson-1915227436.html

Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне

Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне - РИА Новости, 12.12.2023

Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном украинским войскам... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:49

2023-12-12T09:49

2023-12-12T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

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херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне повреждено административное здание. Согласно сообщению, опубликованному Прокудина, в результате ночных ударов повреждено "админздание в Херсоне". О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

https://ria.ru/20231209/vsu-1914763381.html

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херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины