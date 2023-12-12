Киевские власти заявили о повреждении здания в Херсоне
Украинские власти заявили о повреждении здания в подконтрольном Киеву Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале утверждает, что в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне повреждено административное здание.
Согласно сообщению, опубликованному Прокудина, в результате ночных ударов повреждено "админздание в Херсоне".
О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.