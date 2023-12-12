https://ria.ru/20231212/kharkov-1915211822.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы раздались в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T05:37

2023-12-12T05:37

2023-12-12T05:37

специальная военная операция на украине

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харьковская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога. "В Харьковской области раздались взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231212/dnr-1915198767.html

харьковская область

россия

украина

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в мире, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины