https://ria.ru/20231212/kazakhstan-1915220684.html

Токаев заявил, что будет лично курировать создание системы ИИ

Токаев заявил, что будет лично курировать создание системы ИИ - РИА Новости, 12.12.2023

Токаев заявил, что будет лично курировать создание системы ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в стране. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:57

2023-12-12T08:57

2023-12-12T08:57

экономика

технологии

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 12 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в стране. "Крайне важная тема – это создание системы искусственного интеллекта в нашей стране. От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", - приводит слова выступления Токаева на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" ("Золотое качество") и "Парыз" ("Долг") пресс-служба главы республики. Он отметил, что также важно создать цифровую платформу, посредством которой в режиме реального времени можно будет отслеживать процесс реализации инвестпроектов. "По всем решениям и ограничительным мерам государственных органов в отношении инвесторов начнет действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", - добавил президент Казахстана. Глава республики также причислил к необходимым инструментам ограничения давления госорганов на бизнес запуск автоматизированной системы управления рисками. "Важным инструментом ограничения давления контролирующих органов на бизнес станет автоматизированная система управления рисками. Она будет запущена с 1 января 2024 года и позволит назначать бесконтактные проверки. В результате в два раза сократятся плановые инспекции бизнеса, в разы уменьшится количество штрафов", - сообщил Токаев.

https://ria.ru/20231207/ii-1914461719.html

https://ria.ru/20231130/ii-1912958817.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, казахстан, касым-жомарт токаев