https://ria.ru/20231212/kanikuly-1915423520.html
Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины - РИА Новости, 12.12.2023
Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T23:49
2023-12-12T23:49
2023-12-12T23:49
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи Украине. "Вчера вечером я говорил со спикером (Майком) Джонсоном и призывал его продлить немного сессию палаты, чтобы дать шанс на согласование запроса о дополнительных ассигнованиях", - сказал он журналистам. Шумер, не уточнил, что ответил Джонсон, чьи подопечные уходят на рождественско-новогодние каникулы 14 декабря и вернутся к работе в начале января. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Республиканская оппозиция хочет разменять одобрение запроса в конгрессе на радикальную реформу погранично-миграционной системы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, чак шумер, украина, сергей лавров, нато
Россия, В мире, Чак Шумер, Украина, Сергей Лавров, НАТО
Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
Демократы в конгрессе предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи Украине.
«
"Вчера вечером я говорил со спикером (Майком) Джонсоном и призывал его продлить немного сессию палаты, чтобы дать шанс на согласование запроса о дополнительных ассигнованиях", - сказал он журналистам.
Шумер, не уточнил, что ответил Джонсон, чьи подопечные уходят на рождественско-новогодние каникулы 14 декабря и вернутся к работе в начале января.
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины.
Спикер Джонсон старался не фотографироваться с Зеленским, пишут СМИ
Республиканская оппозиция хочет разменять одобрение запроса в конгрессе на радикальную реформу погранично-миграционной системы.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Роберт Кеннеди-младший прокомментировал визит Зеленского