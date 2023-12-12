https://ria.ru/20231212/kanikuly-1915423520.html

Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины

Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины - РИА Новости, 12.12.2023

Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T23:49

2023-12-12T23:49

2023-12-12T23:49

россия

в мире

чак шумер

украина

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что предложил нижней палате конгресса отложить каникулы для согласования дополнительной помощи Украине. "Вчера вечером я говорил со спикером (Майком) Джонсоном и призывал его продлить немного сессию палаты, чтобы дать шанс на согласование запроса о дополнительных ассигнованиях", - сказал он журналистам. Шумер, не уточнил, что ответил Джонсон, чьи подопечные уходят на рождественско-новогодние каникулы 14 декабря и вернутся к работе в начале января. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Республиканская оппозиция хочет разменять одобрение запроса в конгрессе на радикальную реформу погранично-миграционной системы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915421030.html

https://ria.ru/20231212/vizit-1915417473.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, чак шумер, украина, сергей лавров, нато