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Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки

Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки - РИА Новости, 12.12.2023

Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки

Мощный тихоокеанский циклон начнет оказывать влияние на Камчатку 14 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 12.12.2023

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2023-12-12T11:14

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Мощный тихоокеанский циклон начнет оказывать влияние на Камчатку 14 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон. Атмосферный вихрь начнёт оказывать влияние на северные и северо-восточные районы полуострова 14 декабря. В Усть-Камчатском, Карагинском, Тигильском и Олюторском районах и Алеутском округе ожидаются местами сильный снег, метель", - говорится в сообщении. В Усть-Камчатском районе ветер будет достигать штормовой силы в 30 метров в секунду, в Олюторском районе ураганной силы — 38 метров в секунду. МЧС России по Камчатскому краю просит граждан на время действия непогоды воздержаться от поездок между населенными пунктами. Между тем, на Камчатке дорожные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий циклона, оказывавшего влияние на полуостров 10-11 декабря. Он принес с собой штормовой ветер, за 12 часов количество выпавших осадков в ряде районов превысило 30 миллиметров. Были отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования Петропавловска-Камчатского.

https://radiosputnik.ru/20231203/pogoda-1913436707.html

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)