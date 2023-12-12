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Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки - РИА Новости, 12.12.2023
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11:13 12.12.2023 (обновлено: 11:14 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/kamchatka-1915248667.html
Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки
Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки - РИА Новости, 12.12.2023
Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки
Мощный тихоокеанский циклон начнет оказывать влияние на Камчатку 14 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 12.12.2023
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происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Мощный тихоокеанский циклон начнет оказывать влияние на Камчатку 14 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон. Атмосферный вихрь начнёт оказывать влияние на северные и северо-восточные районы полуострова 14 декабря. В Усть-Камчатском, Карагинском, Тигильском и Олюторском районах и Алеутском округе ожидаются местами сильный снег, метель", - говорится в сообщении. В Усть-Камчатском районе ветер будет достигать штормовой силы в 30 метров в секунду, в Олюторском районе ураганной силы — 38 метров в секунду. МЧС России по Камчатскому краю просит граждан на время действия непогоды воздержаться от поездок между населенными пунктами. Между тем, на Камчатке дорожные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий циклона, оказывавшего влияние на полуостров 10-11 декабря. Он принес с собой штормовой ветер, за 12 часов количество выпавших осадков в ряде районов превысило 30 миллиметров. Были отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования Петропавловска-Камчатского.
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки

Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Мощный тихоокеанский циклон начнет оказывать влияние на Камчатку 14 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
«
"К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон. Атмосферный вихрь начнёт оказывать влияние на северные и северо-восточные районы полуострова 14 декабря.
В Усть-Камчатском, Карагинском, Тигильском и Олюторском районах и Алеутском округе ожидаются местами сильный снег, метель", - говорится в сообщении.
В Усть-Камчатском районе ветер будет достигать штормовой силы в 30 метров в секунду, в Олюторском районе ураганной силы — 38 метров в секунду. МЧС России по Камчатскому краю просит граждан на время действия непогоды воздержаться от поездок между населенными пунктами.
Между тем, на Камчатке дорожные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий циклона, оказывавшего влияние на полуостров 10-11 декабря. Он принес с собой штормовой ветер, за 12 часов количество выпавших осадков в ряде районов превысило 30 миллиметров. Были отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования Петропавловска-Камчатского.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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