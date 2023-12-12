https://ria.ru/20231212/izrail-1915277342.html

В Палестине считают, что Израиль не хочет вступать в войну с Ливаном

В Палестине считают, что Израиль не хочет вступать в войну с Ливаном - РИА Новости, 12.12.2023

В Палестине считают, что Израиль не хочет вступать в войну с Ливаном

Представитель палестинской группировки "Исламский джихад" в Иране Насер Абу Шариф считает, что израильская сторона не желает открывать новый фронт военных... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:38

2023-12-12T12:38

2023-12-12T12:38

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ТЕГЕРАН, 12 дек – РИА Новости. Представитель палестинской группировки "Исламский джихад" в Иране Насер Абу Шариф считает, что израильская сторона не желает открывать новый фронт военных действий в Южном Ливане, он может привести Израиль на грань уничтожения. "Исламский джихад" является основным союзником палестинского движения ХАМАС, начавшей 7 октября военную операцию против Израиля. Группировка признана террористической только в США, Европейском союзе, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле. "На данный момент любое распространение войны со стороны Израиля маловероятно. Израиль не желает на два фронта вести военные действия. К сегодняшнему дню движение сопротивление в Газе уничтожили значительную часть войска и вооружения израильской армии…", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Он подчеркнул, что "открытие любого нового фронта может угрожать самому существованию израильского государства". "Группировка "Хезболлах" и Ливан обладают большим военным потенциалом. Согласно последним данным, "Хезболлах" располагает тысячей ракет, а также имеет около 100 тысяч солдат. Именно поэтому Израиль не желает вступать в войну с Ливаном", - добавил представитель "Исламского джихада" Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231211/ugrozy-1915189428.html

https://ria.ru/20231209/livan-1914824737.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, ливан, владимир путин, хамас, исламский джихад, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году