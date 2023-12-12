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Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля - РИА Новости, 12.12.2023
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00:45 12.12.2023 (обновлено: 01:47 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/izrail-1915199677.html
Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля
Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля - РИА Новости, 12.12.2023
Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля
США вопреки сообщениям ряда СМИ не планируют размещать войска на границе Израиля и Ливана, сообщил РИА Новости представитель американского Совета национальной... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:45
2023-12-12T01:47
в мире
ливан
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США вопреки сообщениям ряда СМИ не планируют размещать войска на границе Израиля и Ливана, сообщил РИА Новости представитель американского Совета национальной безопасности."Это не соответствует действительности. США не готовятся развертывать войска на израильско-ливанской границе", - сообщил собеседник агентства.Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники ранее утверждал, что США развернут войска на израильской стороне границы и гарантируют, что Израиль не будет проводить операции на юге Ливана, где действует группировка "Хезболлах". По информации вещателя, израильтяне якобы хотят, что Франция взяла на себя контроль за ливанской стороной границы.
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израиль
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в мире, ливан, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля

Белый дом: США не планируют размещать войска на границе Ливана и Израиля

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США вопреки сообщениям ряда СМИ не планируют размещать войска на границе Израиля и Ливана, сообщил РИА Новости представитель американского Совета национальной безопасности.
«
"Это не соответствует действительности. США не готовятся развертывать войска на израильско-ливанской границе", - сообщил собеседник агентства.
Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники ранее утверждал, что США развернут войска на израильской стороне границы и гарантируют, что Израиль не будет проводить операции на юге Ливана, где действует группировка "Хезболлах". По информации вещателя, израильтяне якобы хотят, что Франция взяла на себя контроль за ливанской стороной границы.
Абдалла Бу Хабиб - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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В миреЛиванИзраильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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