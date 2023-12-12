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Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля
Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля - РИА Новости, 12.12.2023
Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля
США вопреки сообщениям ряда СМИ не планируют размещать войска на границе Израиля и Ливана, сообщил РИА Новости представитель американского Совета национальной... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:45
2023-12-12T00:45
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США вопреки сообщениям ряда СМИ не планируют размещать войска на границе Израиля и Ливана, сообщил РИА Новости представитель американского Совета национальной безопасности."Это не соответствует действительности. США не готовятся развертывать войска на израильско-ливанской границе", - сообщил собеседник агентства.Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники ранее утверждал, что США развернут войска на израильской стороне границы и гарантируют, что Израиль не будет проводить операции на юге Ливана, где действует группировка "Хезболлах". По информации вещателя, израильтяне якобы хотят, что Франция взяла на себя контроль за ливанской стороной границы.
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в мире, ливан, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом: США не будут размещать войска на границе Ливана и Израиля
Белый дом: США не планируют размещать войска на границе Ливана и Израиля