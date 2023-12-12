https://ria.ru/20231212/itogi-1915351052.html

Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным

Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным - РИА Новости, 12.12.2023

Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным

Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:47

2023-12-12T16:47

2023-12-12T16:47

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений. Как отмечается, всего поступило 1 557 445 вопросов, в том числе около 952 тысячи - по телефону, около 408 тысяч - по смс, еще почти 96 тысяч - через сайт. В лидерах - темы о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ. Также есть спортивная тематика. В частности, по словам оператора центра приема вопросов, поступило предложение о создании в России аналога Международного олимпийского комитета, чтобы "оградить спортсменов от политики".

https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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