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Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным - РИА Новости, 12.12.2023
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16:47 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/itogi-1915351052.html
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным - РИА Новости, 12.12.2023
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным
Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:47
2023-12-12T16:47
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений. Как отмечается, всего поступило 1 557 445 вопросов, в том числе около 952 тысячи - по телефону, около 408 тысяч - по смс, еще почти 96 тысяч - через сайт. В лидерах - темы о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ. Также есть спортивная тематика. В частности, по словам оператора центра приема вопросов, поступило предложение о создании в России аналога Международного олимпийского комитета, чтобы "оградить спортсменов от политики".
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным

Штаб сообщил более чем о 1,5 миллиона обращений россиян на итоги года с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений.
Как отмечается, всего поступило 1 557 445 вопросов, в том числе около 952 тысячи - по телефону, около 408 тысяч - по смс, еще почти 96 тысяч - через сайт.
В лидерах - темы о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ. Также есть спортивная тематика. В частности, по словам оператора центра приема вопросов, поступило предложение о создании в России аналога Международного олимпийского комитета, чтобы "оградить спортсменов от политики".
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