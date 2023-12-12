https://ria.ru/20231212/itogi-1915351052.html
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным - РИА Новости, 12.12.2023
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным
Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:47
2023-12-12T16:47
2023-12-12T16:47
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений. Как отмечается, всего поступило 1 557 445 вопросов, в том числе около 952 тысячи - по телефону, около 408 тысяч - по смс, еще почти 96 тысяч - через сайт. В лидерах - темы о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ. Также есть спортивная тематика. В частности, по словам оператора центра приема вопросов, поступило предложение о создании в России аналога Международного олимпийского комитета, чтобы "оградить спортсменов от политики".
https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Россияне отправили более 1,5 миллиона вопросов к итогам года с Путиным
Штаб сообщил более чем о 1,5 миллиона обращений россиян на итоги года с Путиным
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более полутора миллиона вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Россия 1" из штаба по сбору обращений.
Как отмечается, всего поступило 1 557 445 вопросов, в том числе около 952 тысячи - по телефону, около 408 тысяч - по смс, еще почти 96 тысяч - через сайт.
В лидерах - темы о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ. Также есть спортивная тематика. В частности, по словам оператора центра приема вопросов, поступило предложение о создании в России аналога Международного олимпийского комитета, чтобы "оградить спортсменов от политики".
Стало известно, о чем россияне просят Путина перед "Итогами года"