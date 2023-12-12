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Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье

Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023

Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье

В Московской области трудоустроены свыше 55 тысяч инвалидов, число свободных вакансий для таких жителей сейчас составляет около 1,8 тысячи, сообщает... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:18

2023-12-12T15:18

2023-12-12T15:18

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Московской области трудоустроены свыше 55 тысяч инвалидов, число свободных вакансий для таких жителей сейчас составляет около 1,8 тысячи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье трудоустроено более 55 тысяч инвалидов, среди них около 10 тысяч работают на квотируемых местах. Обычно они трудятся подсобными рабочими и комплектовщиками. Есть среди жителей с инвалидностью и те, кто выбирает работу на фрилансе", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что количество свободных вакансий для жителей с инвалидностью в настоящее время составляет порядка 1,8 тысячи. В пресс-службе уточнили, что предприятия региона со штатом более 35 человек в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства инвалидов. Кроме того, Центр занятости региона оказывает поддержку и содействие в трудоустройстве. С начала текущего года за такой помощью обратились порядка двух тысяч инвалидов.

https://radiosputnik.ru/20231201/invalidy-1913258821.html

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общество, московская область (подмосковье), работа, трудоустройство, министерство социальной защиты населения московской области