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Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:18 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/invalidy-1915328090.html
Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье
Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье
В Московской области трудоустроены свыше 55 тысяч инвалидов, число свободных вакансий для таких жителей сейчас составляет около 1,8 тысячи, сообщает... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:18
2023-12-12T15:18
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
работа
трудоустройство
министерство социальной защиты населения московской области
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Московской области трудоустроены свыше 55 тысяч инвалидов, число свободных вакансий для таких жителей сейчас составляет около 1,8 тысячи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье трудоустроено более 55 тысяч инвалидов, среди них около 10 тысяч работают на квотируемых местах. Обычно они трудятся подсобными рабочими и комплектовщиками. Есть среди жителей с инвалидностью и те, кто выбирает работу на фрилансе", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. Она добавила, что количество свободных вакансий для жителей с инвалидностью в настоящее время составляет порядка 1,8 тысячи. В пресс-службе уточнили, что предприятия региона со штатом более 35 человек в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства инвалидов. Кроме того, Центр занятости региона оказывает поддержку и содействие в трудоустройстве. С начала текущего года за такой помощью обратились порядка двух тысяч инвалидов.
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общество, московская область (подмосковье), работа, трудоустройство, министерство социальной защиты населения московской области
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Работа, трудоустройство, Министерство социальной защиты населения Московской области

Свыше 55 тысяч инвалидов работают в Подмосковье

© Fotolia / apopsЧеловек с ограниченными возможностями за компьютером
Человек с ограниченными возможностями за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Fotolia / apops
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Московской области трудоустроены свыше 55 тысяч инвалидов, число свободных вакансий для таких жителей сейчас составляет около 1,8 тысячи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье трудоустроено более 55 тысяч инвалидов, среди них около 10 тысяч работают на квотируемых местах. Обычно они трудятся подсобными рабочими и комплектовщиками. Есть среди жителей с инвалидностью и те, кто выбирает работу на фрилансе", – сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что количество свободных вакансий для жителей с инвалидностью в настоящее время составляет порядка 1,8 тысячи. В пресс-службе уточнили, что предприятия региона со штатом более 35 человек в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.
Кроме того, Центр занятости региона оказывает поддержку и содействие в трудоустройстве. С начала текущего года за такой помощью обратились порядка двух тысяч инвалидов.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)РаботатрудоустройствоМинистерство социальной защиты населения Московской области
 
 
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